CẢNH BÁO: Liên tiếp có bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, người dân cần đề phòng những tình huống xấu nhất

Chị Nguyễn Thùy Dương (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mệt mỏi vì những ngày qua việc sử dụng các dịch vụ gọi xe công nghệ, gọi thức ăn qua ứng dụng rất khó khăn khi phải mất nhiều thời gian hơn và phí dịch vụ tăng 20 - 40% so với bình thường. Bên cạnh đó, những rủi ro về tai nạn vẫn là mối đe dọa mỗi khi phải ra đường. Mới nhất, ngày 20.9, trong cơn mưa kèm gió lớn, một cây me trên đường Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) bị bật gốc đè lên nhiều xe máy đậu trên vỉa hè. "Cây ngã đổ vẫn là nỗi ám ảnh với người dân thành phố trong những ngày mưa giông như hiện nay", chị Dương lo lắng.

Cụ thể, ngày 22.9, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 100 mm ghi nhận tại một số địa phương như: Lũng Vân (Hòa Bình) 129,4 mm, Hải Triều (Hưng Yên) 123 mm, Mỹ Đức (Hà Nội) 102,6 mm, Bát Mọt (Thanh Hóa) 153,6 mm…, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng là do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17 - 20 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 19,5 - 20,5 độ vĩ bắc và 110,5 - 111,5 độ kinh đông. Hình thái thời tiết này gây thời tiết xấu ở các tỉnh Trung bộ, đặc biệt từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 90 mm, có nơi trên 150 mm; riêng Thừa Thiên-Huế 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Ngoài ra, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 biển động; sóng biển cao từ 2 - 3 m. Vùng biển phía nam của khu vực bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động sóng biển cao 2 - 4 m.

Cũng theo cơ quan này, từ ngày 17 - 20.9 do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu cơn bão số 4, khu vực Bắc bộ và Trung bộ có mưa diện rộng, đặc biệt khu vực phía nam của đồng bằng Bắc bộ phía bắc và trung Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, khu vực trung Trung bộ phổ biến từ 300 - 400 mm, có nơi cao hơn. Tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ, xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và giông rải rác, đặc biệt xảy ra mưa vừa, mưa to.

Đáng chú ý, từ nay đến ngày 20.10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ảnh hưởng của bão và không khí lạnh khiến cả nước có mưa vừa, mưa to xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt khu vực Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 23-9

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ: Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc mưa, sau không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông. Riêng đồng bằng, ven biển đêm và sáng mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.