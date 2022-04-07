Cảnh báo: Chỉ số tia cực tím đạt mức cực cao ở nhiều tỉnh thành, riêng Nha Trang và Nam Bộ mức nguy hiểm 3 ngày tới

Xã hội 07/04/2022 14:12

"Ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì chỉ số tia cực tím cực đại, ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-10). Trong khi đó, Nha Trang và Nam Bộ được dự báo sẽ đạt mức rất cao tới nguy hiểm (10-11)" - ông Nam nói. 

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 7/4, dự báo viên Hoàng Gia Nam - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay, chỉ số tia cực tím trên cả nước phổ biến ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao (7.4 - 10.2). 

Cụ thể, tia cực tím ở mức cao đến rất cao xảy ra từ 10h đến 13h. Vào khoảng 12h trưa, chỉ số tia cực tím cực đại tại TP. Hà Nội là 8.9, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) và TP. Hải Phòng 9.1, TP. Huế (Thừa Thiên Huế) 9.7, TP. Hội An (Quảng Nam) 10, TP. Đà Nẵng 7.6, TP.HCM 10.2, thành phố Cần Thơ 8.6. Đặc biệt, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) chỉ số đạt mức nguy hiểm (10.6).

"Ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì chỉ số tia cực tím cực đại, ở mức nguy cơ gây hại rất cao (9-10). Trong khi đó, Nha Trang và Nam Bộ được dự báo sẽ đạt mức rất cao tới nguy hiểm (10-11)" - ông Nam nói. 

 

Cảnh báo: Chỉ số tia cực tím đạt mức cực cao ở nhiều tỉnh thành, riêng Nha Trang và Nam Bộ mức nguy hiểm 3 ngày tới - Ảnh 1
Trong 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím ở Nha Trang và Nam Bộ được dự báo sẽ đạt mức rất cao tới nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng tránh bệnh về da nói chung và ung thư da nói riêng do tác hại của tia cực tím, chuyên gia khuyến cáo người dân khi ra đường vào thời điểm chỉ số tia cực tím đạt đỉnh trong ngày, từ 10h đến 14h, cần đội nón rộng vành, sử dụng ô dù, đeo kính mắt màu sậm, bịt kín khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm, cây có bóng mát để hạn chế tác động từ tia cực tím.

Cùng với đó, mọi người nên bổ sung trái cây tươi giàu vitamin C, giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím, uống đủ nước, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây.

Cảnh báo: TP.HCM sẽ có chỉ số tia UV gây hại rất cao trong 3 ngày tới

Cảnh báo: TP.HCM sẽ có chỉ số tia UV gây hại rất cao trong 3 ngày tới

Dự trong ba ngày tới (từ 21 đến 23/12), chỉ số UV cực đại tiềm năng ở miền Bắc và miền Nam đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

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