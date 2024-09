CẢNH BÁO: 3-6 giờ tới mưa lớn tiếp tục ở miền núi Bắc Bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở đất

Trong trưa đến chiều 14/9, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu vực như: Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La); Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa (Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình (Yên Bái); Bắc Quang, Quản Bạ, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang); Ba Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn (Bắc Kạn); Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập (Phú Thọ); Đại Từ, Định Hóa (Thái Nguyên); Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Hiệp Hòa (Bắc Giang). Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Dẫn tin từ Truyền hình Quốc hội, với Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, mưa giông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Với lượng mưa từ 20 - 40mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuật từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Còn tại Nam Bộ nóng hơn, từ 30 - 33 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng sóng cao hơn 2m. Còn quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10km.