Cận giờ sinh con, mẹ bầu vẫn cố gắng trang điểm khiến nhiều người choáng váng

Để dễ sinh, cô phải ngồi trong bồn sinh nở. Nhìn gương mặt mình phản chiếu dưới nước, Claire yêu cầu chồng phải đưa mình túi trang điểm để gương mặt tươi tắn và "giống người” hơn. Cô chia sẻ: “Tôi chỉ đang cố gắng để bản thân trở nên tỉnh táo và có tinh thần hơn. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không trang điểm đầy đủ các bước”.

Thai phụ Claire Hutchins, 27 tuổi, sống tại Medway, Kent (Mỹ) quyết định không đến bệnh viện mà chọn cách sinh tự nhiên ở nhà với sự giúp đỡ của chồng và bà đỡ.

Khi còn nhỏ, Claire từng khổ sở với những nốt mụn trên mặt nên cô bị ám ảnh. Trước khi sinh con, Claire còn đi làm móng, nhuộm da và nối lông mi. Khi bức ảnh của Claire được chia sẻ, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và không thể tin nổi những gì cô ấy đã làm. Tuy nhiên với gia đình cô, đây là một điều hết sức bình thường và dường như họ cũng đã quen với việc Claire trang điểm mọi lúc mọi nơi.

Vào ngày 14/9 vừa qua, Claire đã sinh con một cách an toàn. Cậu bé vô cùng khỏe mạnh và được đặt tên là Jaxx.

Claire còn chia sẻ thêm: “Nếu sinh thêm con, tôi nghĩ mình sẽ không thay đổi. Tôi sẽ vẫn trang điểm khi sinh con”.

Tác hại của việc trang điểm khi mang thai

Theo quan niệm dân gian, việc các bà mẹ trang điểm khi mang thai sẽ khiến đứa con bị mất “duyên”. Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh được điều này nhưng đã có nhiều nhà khoa học chứng minh việc phụ nữ thường xuyên trang điểm lúc mang thai sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của đứa trẻ.

Các sản phẩm trang điểm thường chứa nhiều phthalates nên có thể khiến trí thông minh của đứa trẻ bị giảm đi.

Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hơn 60% các sản phẩm son môi chứa chì, thậm chí cả những nhãn hiệu nổi tiếng. Chất này có thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ của thai nhi, khiến người mẹ bị sảy thai hoặc sinh non.