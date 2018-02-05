Cận cảnh nhan sắc như 'nam thần' của các cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi giao lưu với fan hâm mộ

Sau khi được chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt tại buổi giao lưu ở sân vận động Thống Nhất, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của các cầu thủ U23 Việt Nam.
- Cầu thủ U23 vượt 'biển người' thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ
- Chuyện chưa kể về chàng thủ môn U23 nhất quyết leo lên xe máy cũ mèm của bố dù được bố trí ô tô đưa đón
Sau thời gian ngắn ngủi được trở về gia đình nghỉ ngơi, chiều qua (4/2) các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi giao lưu khó quên với hàng chục ngàn người hâm mộ TP.HCM tại sân vận động Thống Nhất.
Xuất hiện tại sân, các cầu thủ U23 Việt Nam mặc chiếc áo đỏ sao vàng cùng chiếc quần jeans đơn giản. Tuy nhiên, điều đó không làm người hâm mộ bớt phấn khích. Nhiều fan nữ không kiềm được xúc động khi được gặp trực tiếp các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, với nụ cười răng khểnh tỏa nắng, Duy Mạnh đã đốn gục "trái tim" của nhiều cô gái.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng nổi tiếng là người lạnh lùng, điềm tĩnh trên sân cỏ. Thế nhưng trong buổi giao lưu với fan hâm mộ ở TP.HCM, anh lại có những hành động đáng yêu thế này đây.
Văn Thanh được yêu cầu sút lại quả penalty quyết định và trình diễn lại tư thế ăn mừng nổi tiếng của mình:
Đội trưởng Lương Xuân Trường có gương mặt nam tính và đôi mắt “híp” khá ấn tượng.
Một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trên mạng xã hội là Nguyễn Phan Hồng Duy. Anh được mọi người đặc biệt danh là "Duy Pinky", đội trưởng Xuân Trường gọi vui là "Boss, Pinky" vì buôn bán online. Nhờ kiểu tóc thời thượng, Hồng Duy trở nên khá điển trai.
Công Phượng xuất hiện với mái tóc dài quen thuộc, gương mặt khá lạnh lùng.
Không sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng sức hút của Đức Chinh không hề kém cạnh các đồng đội khác. Thậm chí anh còn được người hâm mộ gọi là “vựa muối” của đội tuyển U23 Việt Nam.