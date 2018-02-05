Cận cảnh nhan sắc như 'nam thần' của các cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi giao lưu với fan hâm mộ

Sau khi được chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt tại buổi giao lưu ở sân vận động Thống Nhất, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Sau thời gian ngắn ngủi được trở về gia đình nghỉ ngơi, chiều qua (4/2) các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi giao lưu khó quên với hàng chục ngàn người hâm mộ TP.HCM tại sân vận động Thống Nhất. Xuất hiện tại sân, các cầu thủ U23 Việt Nam mặc chiếc áo đỏ sao vàng cùng chiếc quần jeans đơn giản. Tuy nhiên, điều đó không làm người hâm mộ bớt phấn khích. Nhiều fan nữ không kiềm được xúc động khi được gặp trực tiếp các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, với nụ cười răng khểnh tỏa nắng, Duy Mạnh đã đốn gục "trái tim" của nhiều cô gái.

Chụp cận mặt, nhan sắc của Duy Mạnh vẫn 'nổi bần bật' - Ảnh: FBNV Đã đẹp lại còn mặc sơ mi trắng, Duy Mạnh khiến nhiều fan nữ gục ngã - Ảnh: FBNV Thủ môn Bùi Tiến Dũng nổi tiếng là người lạnh lùng, điềm tĩnh trên sân cỏ. Thế nhưng trong buổi giao lưu với fan hâm mộ ở TP.HCM, anh lại có những hành động đáng yêu thế này đây. Tiến Dũng sẵn sàng nhận quà, chụp hình và ký tên với fan hâm mộ khi được yêu cầu. Những món quà nhận được, anh soi từng chút, từng chút một. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Sau khi đọc được những lời nhắn nhủ dễ thương từ fan, Tiến Dũng đưa mắt tìm kiếm để nói lời cảm ơn. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Văn Thanh được yêu cầu sút lại quả penalty quyết định và trình diễn lại tư thế ăn mừng nổi tiếng của mình:

Văn Thanh tự tin thể hiện lại cú sút của mình trên sân khấu. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Tư thế ăn mừng nổi tiếng của Văn Thanh. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Đội trưởng Lương Xuân Trường có gương mặt nam tính và đôi mắt “híp” khá ấn tượng. Xuân Trường gây ấn tượng với đôi mắt 'híp' - Ảnh: Phương Duy Trong suốt buổi giao lưu, Trường 'híp' khá im lặng. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trên mạng xã hội là Nguyễn Phan Hồng Duy. Anh được mọi người đặc biệt danh là "Duy Pinky", đội trưởng Xuân Trường gọi vui là "Boss, Pinky" vì buôn bán online. Nhờ kiểu tóc thời thượng, Hồng Duy trở nên khá điển trai. Hồng Duy xuất hiện trong trang phục đơn giản giống như các đồng đội khác... ... và tỏ ra khá đăm chiêu. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Công Phượng xuất hiện với mái tóc dài quen thuộc, gương mặt khá lạnh lùng. Mọi biểu cảm của các cầu thủ trẻ đều khiến fan hâm mộ 'phát cuồng'. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Không sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng sức hút của Đức Chinh không hề kém cạnh các đồng đội khác. Thậm chí anh còn được người hâm mộ gọi là “vựa muối” của đội tuyển U23 Việt Nam. Đức Chinh không sở hữu ngoại hình quá xuất sắc nhưng lượng fan hâm mộ của anh không hề kém bất kỳ đồng đội nào. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy Anh chàng 'lầy' mọi lúc mọi nơi khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: Diệu Ý - Phương Duy

Người hâm mộ đội nắng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ các cầu thủ U23 Việt Nam 15h chiều nay (4/2), các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để thắp hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp ảnh lưu niệm. Rất nhiều cổ động viên đội nắng đứng chờ sự xuất hiện của các thần tượng.

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