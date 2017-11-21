Lợi dụng sự ngây thơ của bé gái 12 tuổi, chỉ trong vòng 2 tháng, gã đàn ông đồi bại đã xâm hại em đến 9 lần. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã "yêu râu xanh" hăm dọa sẽ giết chết bé gái nếu dám nói cho người khác biết.

Hôm qua (20/11), Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Hải (34 tuổi, quê ở Tiền Giang) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo thông tin của Thời Đại, trước đó bị cáo Hải đã bị tuyên phạt mức án 18 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm. Nạn nhân trong vụ án này là bé Trần Thị Hoài Th. 12 tuổi, trú tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Theo hồ sơ vụ án, vì phải đi làm xa nên anh Hồ Văn U. (34 tuổi, cha dượng của bé Th.) nhờ anh Lê Văn D. (41 tuổi) giữ nhà. Khoảng 22 giờ ngày 4/1/2017, anh D. có rủ Hải đến nhà anh U. nhậu. Sau khoảng 30 phút, Hải nói với anh D. là say rượu nên đi về. Tuy nhiên người này không về mà ra cửa sau lén vào phòng bé Th. thực hiện hành vi đồi bại.

Đến 2 giờ sáng hôm sau, anh D. vào phòng bé Th. kiểm tra thì phát hiện vụ việc liền đuổi đánh và tố giác Hải đến công an. Trong quá trình điều tra, Hải khai nhận từ 23/12/201 đến 4/1/2017, Hải đã xâm hại bé Th. tổng cộng 9 lần. Mỗi lần như vậy, Hải đều cho nạn nhân uống thuốc tránh thai và dọa giết nếu dám kể lại với người khác.

Sau khi bị kết án 18 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm, Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên ở phiên tòa hôm qua, Hải bất ngờ rút kháng cáo. Do đó, Hội đồng xét xử giữ y án sơ thẩm là 18 năm tù cho tội "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo.

Gã bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé gái lĩnh án chung thân HĐXX đã tuyên phạt, nguyên bảo vệ trường mầm non mức án tù chung thân vì hành vi hiếp dâm trẻ em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-ket-cua-ga-dan-ong-9-lan-ham-hiep-roi-doa-giet-be-gai-12-tuoi-256865.html