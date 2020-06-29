Sau khi biết hành động của em Đoàn, nhà trường đã tặng giấy khen thưởng đột xuất về tấm gương người tốt việc tốt và tuyên dương bé trai trước toàn trường.

Chiều 23/6 vừa qua, em Võ Trần Ngọc Đoàn (SN 2010, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Lạc Long Quân) đang đi chơi thì nhặt được một cọc tiền nằm dưới cây cột điện ở gần phòng tập thể dục trên đường Âu Cơ, khóm 4, phường 7, TP. Cà Mau.

Đoàn mang cọc tiền về nhà đưa cho cha mẹ. Sau đó cha Đoàn là ông Võ Văn Thiết (ngụ khóm 5, phường 7, TP. Cà Mau) đem giao nộp cơ quan công an.

Bé Võ Trần Ngọc Đoàn trả lại tiền cho người đánh rơi - Ảnh: Giáo dục thời đại

Số tiền mà bé trai nhặt được là 7.903.000 đồng. Đến 9 giờ sáng hôm sau, Công an phường 7 cũng tiếp nhận trình báo của chị Dương Thị Ngân (SN 1972, ngụ khóm 2, phường 6, TP Cà Mau) về việc bị mất tiền.

Qua trích xuất camera tại nơi bé Đoàn nhặt tiền, công an xác định số tiền bé trai nhặt được là của chị Ngân đánh rơi nên làm thủ tục trao trả số tiền nói trên cho chị.

Sau khi biết tin, nhà trường đã tặng giấy khen thưởng đột xuất về tấm gương người tốt việc tốt và tuyên dương em Đoàn trước toàn trường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường 7, TP. Cà Mau cũng đã quyết định tặng giấy khen đột xuất cho em Đoàn vì đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

Nhặt được 22 triệu đồng và 1 chỉ vàng, cô gái trẻ trả lại cho đôi vợ chồng nghèo Cô gái trẻ trả lại tiền đánh rơi cho đôi vợ chồng nghèo khiến nhiều người xúc động. Chính quyền xã cho biết sẽ tuyên dương hành động đẹp của cô gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-mau-be-trai-lop-4-tra-lai-8-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-365257.html