Nhặt được 22 triệu đồng và 1 chỉ vàng, cô gái trẻ trả lại cho đôi vợ chồng nghèo

Cô gái trẻ trả lại tiền đánh rơi cho đôi vợ chồng nghèo khiến nhiều người xúc động. Chính quyền xã cho biết sẽ tuyên dương hành động đẹp của cô gái.

Theo thông tin đăng tải trên Người Lao Động, sáng 21/6, sau khi đưa con đi khám bệnh về, vợ chồng anh Bùi Văn Năm (SN 1997) và chị Hồ Thị Nhan (SN 1995, ngụ thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vào chợ Bắc Trà My mua hàng thì bất cẩn làm rơi chiếc ví có chứa 22 triệu đồng và 1 chỉ vàng.

Đây là số tiền mà vợ chồng anh Năm phải vay mượn nhiều nơi để làm nhà và chữa bệnh cho con. Thậm chí, hai vợ chồng còn không có tiền đổ xăng để về nhà cách chợ hàng chục cây số đường núi.

Đôi vợ chồng nghèo thất thần vì đánh rơi số tiền lớn - Ảnh: FB

Chứng kiến sự việc, một số tiểu thương ở chợ đã quyên góp được một số tiền để giúp đỡ đôi vợ chồng nghèo này. Bên cạnh đó, nhiều người đã chụp ảnh đăng lên Facebook mong tìm lại tài sản cho anh Năm và chị Nhan.

Sáng cùng ngày, em Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1999, ngụ thôn Lâm Bình Phương, xã Trà Sơn) đi chợ thì vô tình phát hiện chiếc ví màu đỏ bị rơi giữa đường. Khi mở ví ra, Phương rất bất ngờ khi thấy số tiền lớn như vậy. Cô gái đem chiếc ví về nhà rồi cùng mẹ đến Công an xã Trà Sơn trình báo.

Cô gái trẻ trả lại 22 triệu đồng và 1 chỉ vàng cho vợ chồng anh Năm - Ảnh: Người Lao Động

Hôm sau, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, em Phương đã trả lại tiền đánh rơi cho vợ chồng anh Năm.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Phương cũng không mấy khá giả. Chính quyền xã Trà Sơn cho biết sẽ tuyên dương hành động của cô gái trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-duoc-22-trieu-dong-va-1-chi-vang-co-gai-tre-tra-lai-cho-doi-vo-chong-ngheo-363809.html