Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bé gái đưa thuốc lên miệng hút khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Trẻ em như một tờ giấy trắng, mọi hành động của người lớn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ, nhận thức của các em. Chính vì vậy các bậc cha mẹ luôn phải cẩn thận với lời nói và hành động trước mặt trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được điều này để dạy dỗ con nhỏ đúng cách.

Mới đây, hình ảnh một bé gái cầm thuốc hút khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong bức ảnh, bé gái chỉ khoảng 5 tuổi cầm thuốc đưa lên miệng hút một cách điệu nghệ.

Điều đáng chú ý là bên cạnh bé còn có một người đàn ông. Dù thấy bé đưa điếu thuốc lên miệng nhưng anh ta vẫn cười rất tươi mà không hề ngăn cản.

Hình ảnh người đàn ông ngồi cười khi bé gái hút thuốc khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet

Mặc dù không rõ điếu thuốc có đang cháy hay không nhưng hình ảnh này vẫn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Ai nấy đều cho rằng việc để trẻ nhỏ tiếp xúc với thuốc lá là không tốt.

Ngay khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dưới bức ảnh, nhiều người để lại bình luận chỉ trích.

“Ai cũng biết thuốc lá có hại cho sức khỏe. Không hiểu sao người này lại cho bé hút thuốc lá. Thấy bé cầm điếu thuốc như vậy mà còn cười tươi, làm như tự hào lắm”, L.K ý kiến.

“Trẻ em giống như tờ giấy trắng, người lớn dạy sao thì bé tiếp thu như vậy. Trong việc này, chỉ có thể trách người lớn vì đang cố tình làm hư đứa trẻ chứ không thể trách bé”, M.H bức xúc.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng bức ảnh này đang được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận liên tục. Mọi người đều hy vọng các bậc phụ huynh rút ra bài học trong việc dạy con để trẻ không bị nhiễm thói hư tật xấu.

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