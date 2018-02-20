Theo chia sẻ của người đăng clip, sự việc xảy ra tại cầu Thanh Trì (Hà Nội). Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do cô bồ nhí gửi cho người vợ clip ghi lại cảnh ân ái của mình và nhân tình để khiêu khích.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen của một người phụ nữ ngay giữa đường vào chiều mùng 4 Tết.

Theo lời kể của người vợ thì cô đã bỏ qua cho cặp "gian phu, dâm phụ" kia nhiều lần. Tuy nhiên, cô bồ nhí không biết điểm dừng mà còn quay clip nóng để khiêu khích.

Những hình ảnh trong clip cho thấy cô vợ cùng một người phụ nữ khác lột quần áo, đánh cô bồ nhí ngay giữa cầu. Vì yếu thế nên cô gái chỉ có thể ngồi im để người vợ mắng chửi, lột đồ.

Sau một hồi đánh đập, chửi mắng người vợ bắt cô bồ nhí phải thề không được tìm chồng mình thêm một lần nào nữa. Nếu không, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc lột quần áo mà sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng kể cả xát muối ớt vào vùng kín.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng không thể bắt cô bồ nhí một mình gánh hết mọi trách nhiệm như vậy vì "một bàn tay đâu thể vỗ thành tiếng". Nhiều chị em phụ nữ lại cho rằng đây là sự trừng trị thích đáng dành cho kẻ thứ 3 chuyên đi phá hoại gia đình người khác.

“Chị nên về xem lại chồng mình đi nhé, không có lửa thì làm sao có khói. Chồng đi tán gái, cắm sừng chị thì chị nên xử chồng chị chứ. Đánh cô đó xong, chồng chị vẫn sẽ ngoại tình với cô gái khác mà thôi”, N.B bình luận.

“Mọi người đừng nên chửi chị vợ, thử đặt mình vào vị trí của chị ấy xem. Phụ nữ lấy chồng hết lòng vì chồng sinh con, nhan sắc dĩ nhiên sẽ kém vài phần so với bồ nhí trẻ đẹp. Vì họ bận chăm sóc con cái, lo toan kinh tế, cuộc sống gia đình. Còn cô bồ chỉ chờ chồng người khác cung phụng nên chắc chắn sẽ xinh hơn. Cùng là phụ nữ với nhau, biết đàn ông có gia đình xin hãy tránh xa. Xinh đẹp, thông minh, tử tế sao không kiếm người chưa có gia đình mà yêu, đâm đầu vào người có gia đình làm gì”, N.L mong mọi người thấu hiểu cho nỗi khổ của những người vợ có chồng đi ngoại tình với các cô gái trẻ.

Hiện vụ việc vẫn còn gây xôn xao trên mạng xã hội.