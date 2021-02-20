Bộ GD-ĐT: Năm học có thể kết thúc muộn, cho thi THPT nhiều đợt nếu Covid-19 kéo dài

Xã hội 20/02/2021 11:04

Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ xây dựng các phương án khác nhau trong năm học mới: Có thể sẽ lùi thời gian kết thúc năm học; kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể tổ chức thành nhiều đợt như năm 2020 nếu đến tháng 3/2021 mà học sinh các cấp vẫn chưa thể đến trường.

Trong công văn gửi các sở GD-ĐT và các trường THPT trực thuộc, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở chủ động báo cáo UBND tỉnh, thành phố xin ý kiến về việc cho học sinh đi học hay tạm dừng đến trường khi tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp. 

Các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để ứng phó với dịch COVID-19. Nếu học sinh không thể đi học, các trường chủ động thực hiện việc giảng dạy trực tuyến qua Internet. Nội dung dạy học đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh từng cấp học và linh hoạt theo tình hình địa phương. Bộ cũng yêu cầu các sở chỉ đạo từng trường nắm bắt tình hình học sinh sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

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Học online được áp dụng khi tình hình Covid-19 trở nên phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT) cho biết trong nhiệm vụ năm nay, bộ này đã yêu cầu các sở chỉ đạo các trường chuẩn bị điều kiện để có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học. 

Nội dung nào chưa cần ưu tiên thì để lại thực hiện sau khi học sinh trở lại trường. Những bài học thực hành, thí nghiệm hoặc để sau khi học sinh trở lại trường sẽ thực hiện kết hợp với ôn tập hoặc có thể khai thác nguồn video bài học thực hành, thí nghiệm trên mạng để dạy. 

Cũng theo ông Thành, song song với việc tổ chức dạy học trực tuyến thì các trường vẫn còn quỹ thời gian hai tuần dự phòng. Vì thế, nếu sau ngày 28/2 học sinh các địa phương có thể quay lại trường học thì kế hoạch thời gian năm học vẫn có thể duy trì như quy định của Bộ GD-ĐT.

Nếu dịch bệnh kéo dài và tháng 3/2021 học sinh các cấp vẫn chưa thể trở lại trường học thì bộ sẽ điều chỉnh, lùi thời gian kết thúc năm học. Lịch thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh đầu cấp ở các địa phương cũng sẽ phải điều chỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng có thể sẽ phải tổ chức nhiều đợt như năm 2020, nếu như có những địa phương chưa kiểm soát được dịch bệnh.

Bộ GD-ĐT: Năm học có thể kết thúc muộn, cho thi THPT nhiều đợt nếu Covid-19 kéo dài - Ảnh 2

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Từ khóa:   covid-19 virus Corora học online

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