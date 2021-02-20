TP.HCM: Công văn khẩn yêu cầu nâng mức cảnh giác cao nhất với COVID-19, xét nghiệm lại các chuyên gia đã nhập cảnh

Tin nóng 20/02/2021 09:49

Tối ngày 19/2, UBND TP.HCM vừa ban hành công văn khẩn về tăng cường phòng chống COVID-19, theo đó đề nghị nâng mức cảnh giác cao nhất đối với đại dịch, chủ động xét nghiệm lại cho các chuyên gia đã nhập cảnh.

Tối 19/2, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi thủ trưởng các sở - ban - ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, UBND TP vừa đề nghị các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị phải xem công tác phòng chống dịch và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm, huy động, phân công lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu năm 2021. 

Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập. Bố trí, sắp xếp các quy trình lao động, làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực phục vụ hoạt động. 

Người dân cần nghiêm túc, tự giác khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra.

Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất.

Đặc biệt, ngành y tế cần phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội chủ động tổ chức xét nghiệm lại cho các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh và làm việc trên địa bàn TP.

Các địa phương chỉ đạo chủ động kiểm tra, vận động những người trở về từ các tỉnh, TP khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch.

Ngành y tế triển khai công tác dự phòng và điều trị trong toàn bộ hệ thống; huy động các nguồn lực hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bệnh viện dã chiến, thiết bị bảo hộ để đáp ứng điều trị. Tiếp tục triển khai hoạt động giám sát, tầm soát nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời phối hợp cơ quan truyền thông đại chúng thông báo rộng rãi kết quả giám sát để người dân nắm bắt tình hình.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp ngành y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh; báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 24/2.

TP.HCM: Công văn khẩn yêu cầu nâng mức cảnh giác cao nhất với COVID-19, xét nghiệm lại các chuyên gia đã nhập cảnh - Ảnh 1

Bật mí bí kíp trốn cảnh nấu 'cơm ngày 3 bữa' với hộp đựng thực phẩm cất trữ đồ ăn

Bật mí bí kíp trốn cảnh nấu 'cơm ngày 3 bữa' với hộp đựng thực phẩm cất trữ đồ ăn

Bạn đau đầu vì phải tất bật chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày. Bạn chán ngán với chiếc tủ lạnh “bừa bộn” chất đủ thứ thực phẩm từ thịt cá tươi sống đến rau quả. Vậy còn chờ gì mà không khám phá ngay “tuyệt chiêu” dùng hộp thực phẩm để cất trữ đồ ăn rất “nhẹ nhàng” và tiện lợi ngay sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM virus Corora đại dịch bùng phát

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào