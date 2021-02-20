TP.HCM: Công văn khẩn yêu cầu nâng mức cảnh giác cao nhất với COVID-19, xét nghiệm lại các chuyên gia đã nhập cảnh

Tối ngày 19/2, UBND TP.HCM vừa ban hành công văn khẩn về tăng cường phòng chống COVID-19, theo đó đề nghị nâng mức cảnh giác cao nhất đối với đại dịch, chủ động xét nghiệm lại cho các chuyên gia đã nhập cảnh.

Tối 19/2, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi thủ trưởng các sở - ban - ngành; Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, UBND TP vừa đề nghị các sở, ban, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị phải xem công tác phòng chống dịch và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm, huy động, phân công lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập. Bố trí, sắp xếp các quy trình lao động, làm việc đảm bảo khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người nhưng vẫn đảm bảo nhân lực phục vụ hoạt động. Người dân cần nghiêm túc, tự giác khai báo y tế nếu đi về từ vùng dịch, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra.

Các khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản xuất. Đặc biệt, ngành y tế cần phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội chủ động tổ chức xét nghiệm lại cho các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh và làm việc trên địa bàn TP. Các địa phương chỉ đạo chủ động kiểm tra, vận động những người trở về từ các tỉnh, TP khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch. Ngành y tế triển khai công tác dự phòng và điều trị trong toàn bộ hệ thống; huy động các nguồn lực hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bệnh viện dã chiến, thiết bị bảo hộ để đáp ứng điều trị. Tiếp tục triển khai hoạt động giám sát, tầm soát nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời phối hợp cơ quan truyền thông đại chúng thông báo rộng rãi kết quả giám sát để người dân nắm bắt tình hình. UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp ngành y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh; báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 24/2.

Bật mí bí kíp trốn cảnh nấu 'cơm ngày 3 bữa' với hộp đựng thực phẩm cất trữ đồ ăn Bạn đau đầu vì phải tất bật chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày. Bạn chán ngán với chiếc tủ lạnh “bừa bộn” chất đủ thứ thực phẩm từ thịt cá tươi sống đến rau quả. Vậy còn chờ gì mà không khám phá ngay “tuyệt chiêu” dùng hộp thực phẩm để cất trữ đồ ăn rất “nhẹ nhàng” và tiện lợi ngay sau đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-cong-van-khan-yeu-cau-nang-muc-canh-giac-cao-nhat-voi-covid-19-xet-nghiem-lai-cac-chuyen-gia-da-nhap-canh-396529.html