Da bụng nhiễm trùng, hoại tử, người phụ nữ vô sinh vì 'dùng kim đâm trực tiếp khối u xơ tử cung'

Xã hội 19/02/2021 20:29

Một người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì khối u xơ tử cung "cực lớn" vì điều trị theo cách phản khoa học tại các phòng mạch tư nhân.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD TP.HCM) vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp hoại tử nhiễm trùng khối u xơ tử cung lớn, dẫn đến viêm phúc mạc toàn thể rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh. 

Nguyên nhân của tình trạng nhiễm trùng này là do người bệnh bị điều trị sai phương pháp, thậm chí có thể xem là phản khoa học tại một phòng khám tư nhân, từ đó mất đi cơ hội được làm mẹ.

Da bụng nhiễm trùng, hoại tử, người phụ nữ vô sinh vì 'dùng kim đâm trực tiếp khối u xơ tử cung' - Ảnh 1
Khối u 'khổng lồ' được lấy ra từ cơ thể bệnh nhân - Ảnh: BV ĐHYD TP.HCM

Trường hợp nói trên là của bệnh nhân N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tại Bình Dương). Chị Q. nhập viện trong tình trạng tình trạng sốt cao, lạnh run, mạch nhanh, bụng chướng to và đau khắp bụng. Toàn bộ bề mặt da bụng phía trên khối u bị hoại tử nhiễm trùng, lở loét, chảy mủ vàng đục có mùi hôi và xuất hiện các đường rò từ bề mặt da vào trong ổ bụng.

Da bụng nhiễm trùng, hoại tử, người phụ nữ vô sinh vì 'dùng kim đâm trực tiếp khối u xơ tử cung' - Ảnh 2
Chị Q. nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng ở bề mặt bụng - Ảnh: BV ĐHYD TP.HCM

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định chị Q. có một khối u xơ tử cung rất to (bằng một thai khoảng 7 tháng tuổi) đang bị hoại tử, nhiễm trùng kèm theo viêm phúc mạc toàn thể rất nặng. 

Được biết, sau khi được chẩn đoán u xơ tử cung, chị Q được chỉ định mổ nhưng do sợ “động dao kéo” nên từ chối điều trị. Sau đó, chị Q. đến khám tại một phòng khám tư nhân theo lời giới thiệu của người quen. Tại đây, chị được nhân viên phòng khám này tư vấn và điều trị bằng cách mỗi ngày dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài, giúp khối u teo nhỏ lại. Tuy nhiên, sau 3 tháng thực hiện phương pháp này, khối u không nhỏ lại mà còn phình to hơn. Chị Q. bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và có những triệu chứng như trên. Lúc này, “thầy lang” mới cảm thấy sợ và khuyên chị Q. đến bệnh viện khám.

Sau khi nhập viện tại BV ĐHYD TP.HCM, bệnh nhân được hồi sức tích cực, dùng kháng sinh liều cao để ngăn chặn sự nhiễm trùng, sau đó được chuyển vào phòng mổ để cắt bỏ toàn bộ tử cung. Sau 2 giờ, cuộc phẫu thuật được thực hiện thành công. Khối u cân nặng khoảng 2,6kg được cắt bỏ. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u xơ lành tính, người bệnh được xuất viện sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe ổn định. 

Da bụng nhiễm trùng, hoại tử, người phụ nữ vô sinh vì 'dùng kim đâm trực tiếp khối u xơ tử cung' - Ảnh 3
ThS BS. Lê Thị Kiều Dung và ekip bác sĩ phẫu thuật lấy khối u - Ảnh: BV ĐHYD TP.HCM

U xơ tử cung nếu phát hiện và điều trị đúng phương pháp, người bệnh vẫn có thể có khả năng sinh con. Tuy nhiên, ThS BS. Lê Thị Kiều Dung khuyến cáo, việc thăm khám tại phòng khám tư nhân không đảm bảo chuyên môn là việc làm nguy hiểm. Người bệnh nên đến khám tại các cơ sở có uy tín và tuân thủ chỉ định điều trị của các bác sĩ.

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