Bluezone đã truy vết được 735 trường hợp, phát hiện 4.625 người tiếp xúc gần

Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 - Bluezone đạt được nhiều thành tích đáng kể, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng y tế nơi tuyến đầu truy vết, khoanh vùng, cách ly nhanh và chính xác hơn.

Bluezone là ứng dụng do Cục Tin học hóa chủ trì, cùng một số doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển và đang dần được nâng cấp. Ứng dụng này được Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt ngày 18/4/2020 với mục đích sử dụng công nghệ thông tin để truy vết, được ví như là 'khẩu trang điện tử'. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện đã có hơn 29,2 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone, tăng 6 triệu lượt so với cuối tháng 1/2021. - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, trong đợt dịch lần 2 bùng lên vào tháng 7 - 8/2020, ứng dụng Bluezone cũng đã phát huy hiệu quả của mình. Cụ thể, theo thống kê, từ ngày 12/8/2020 đến ngày 5/9/2020, từ 72 ca bệnh xác định được đưa vào tính toán (trong tổng số 146 ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc), hệ thống đã xác định được 1.920 người có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm để bổ sung cho danh sách truy vết truyền thống bằng biện pháp điều tra dịch tễ. Riêng tại Hải Dương đã xác định được 1.035 người có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Đây cũng là địa bàn mà Bluezone truy vết được nhiều người tiếp xúc gần nhất – tới hơn 1.000 trường hợp.

Khi đợt dịch COVID-19 thứ ba bùng phát vào ngày 28/1/2021 ở Hải Dương và Quảng Ninh với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã khuyến nghị các địa phương triển khai 10 biện pháp tuyên truyền cài Bluezone để giúp truy vết nhanh các đối tượng nghi nhiễm. Tính đến ngày 15/2, ứng dụng Bluezone đã hỗ trợ truy vết được 735 trường hợp, phát hiện 4.625 trường hợp tiếp xúc gần. Trong số đó, có hơn một nửa tập trung ở Hải Dương.

Trong đợt dịch lần này, bên cạnh sự phát động cài đặt từ các sở ngành tại các tỉnh thành, nhiều người dân đã tự giác kích hoạt ứng dụng Bluezone sau khi đã hiểu được tác dụng truy vết và tính bảo mật thông tin của nó. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý rằng ứng dụng Bluezone chỉ phát huy hiệu quả khi người dùng bật Bluetooth. Người dân có thể tải app Bluezone về thiết bị như điện thoại di động. Khi bật ứng dụng, các trường hợp tiếp xúc với nhau trong phạm vi dưới 2m và có thời gian đủ lâu sẽ được lưu giữ lại thông tin, giúp dễ dàng truy vết các ca nhiễm bệnh và nghi nhiễm. Thông qua đối chiếu lịch sử tiếp xúc ứng dụng Bluezone lưu trong máy, những người đã từng tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 sẽ nhận được thông báo “Bạn có thể đã tiếp xúc với F0” và được hướng dẫn gửi thông tin về cơ quan y tế để được hỗ trợ. Với cơ quan y tế, người dân cài đặt và sử dụng Bluezone giúp việc truy vết, khoanh vùng, cách ly sẽ nhanh và chính xác hơn. Phạm vi cách ly và điều tra dịch tễ cũng được thu hẹp, tránh những nhầm lẫn ko đáng có. Xã hội vẫn sẽ duy trì được hoạt động hàng ngày, doanh nghiệp, nhà hàng, khu công nghiệp vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh, vẫn chung sống với dịch bệnh.

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