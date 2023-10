Vì mâu thuẫn trong bữa cơm tối, người bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội bị thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí mới đây, ông Đậu Minh Ngụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội khiến các nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Theo đó, 3 nạn nhân được xác định là chị P.T.D (34 tuổi) đang mang thai, H.B.N (9 tuổi) và bé H.N.V (4 tuổi).

Mâu thuẫn trong bữa cơm tối, bố chồng đánh con dâu mang thai và 2 cháu nội nhập viện - Ảnh: Lao động

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 13/11, ông C. cùng con dâu và 2 đứa cháu nội ăn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông C. đã đánh con dâu và 2 cháu nội chấn thương nặng. 3 mẹ con chị D. sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên người mẹ được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

2 đứa con của chị D. được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An điều trị. Chị D. được xác định mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Hiện sức khỏe thai nhi đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, chưa thể nói trước điều gì.

Bé V. được xác định bị vỡ hộp sọ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh dậy, bệnh nhi gào khóc, nôn ói, tiên lượng xấu. Bé N. bị thương ở vùng đầu, sức khỏe đang dần ổn định. Sau khi đánh con dâu và 2 cháu nội, ông H.T.C (70 tuổi) đã bỏ trốn khỏi hiện trường, uống thuốc sâu tự tử thì được đưa đi cấp cứu.

Được biết, ông C. có 3 người con, vợ mất sớm, ông C. sống cùng vợ chồng anh H.T.H (chồng chị D.). Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh H. đang đi làm xa. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

