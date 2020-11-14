Bố chồng đánh con dâu đang mang thai cùng 2 cháu nội nhập viện tại Hà Tĩnh: Bé gái 4 tuổi bị vỡ sọ, tiên lượng xấu

Xã hội 14/11/2020 15:42

Vì mâu thuẫn trong bữa cơm tối, người bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội bị thương, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí mới đây, ông Đậu Minh Ngụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội khiến các nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Theo đó, 3 nạn nhân được xác định là chị P.T.D (34 tuổi) đang mang thai, H.B.N (9 tuổi) và bé H.N.V (4 tuổi). 

bo chong danh con dau 1
Mâu thuẫn trong bữa cơm tối, bố chồng đánh con dâu mang thai và 2 cháu nội nhập viện - Ảnh: Lao động 

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 13/11, ông C. cùng con dâu và 2 đứa cháu nội ăn cơm tối thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông C. đã đánh con dâu và 2 cháu nội chấn thương nặng. 3 mẹ con chị D. sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên người mẹ được chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

2 đứa con của chị D. được chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An điều trị. Chị D. được xác định mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần. Hiện sức khỏe thai nhi đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi, chưa thể nói trước điều gì.

Bé V. được xác định bị vỡ hộp sọ, lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh dậy, bệnh nhi gào khóc, nôn ói, tiên lượng xấu. Bé N. bị thương ở vùng đầu, sức khỏe đang dần ổn định. Sau khi đánh con dâu và 2 cháu nội, ông H.T.C (70 tuổi) đã bỏ trốn khỏi hiện trường, uống thuốc sâu tự tử thì được đưa đi cấp cứu.

Được biết, ông C. có 3 người con, vợ mất sớm, ông C. sống cùng vợ chồng anh H.T.H (chồng chị D.). Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh H. đang đi làm xa. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Chỉ cần người chồng có 3 biểu hiện âm thầm nhưng cực đắt giá này, chúng chính là “điềm báo may mắn” cho hạnh phúc mỹ mãn cả đời của bạn đấy

Chỉ cần người chồng có 3 biểu hiện âm thầm nhưng cực đắt giá này, chúng chính là “điềm báo may mắn” cho hạnh phúc mỹ mãn cả đời của bạn đấy

Chỉ cần anh ấy sở hữu 3 biểu hiện có phần âm thầm nhưng lại cực đắt giá sau đây, thì chúng chính là điềm báo may mắn cho thấy cuộc hôn nhân của bạn sẽ hạnh phúc mỹ mãn, hai người sẽ được bên nhau trọn đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tĩnh đánh cháu nội mâu thuẫn với con dâu

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 36 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn