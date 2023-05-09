Hiện công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã bắt được 2 đối tượng dùng hung khí đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, khoảng 20 giờ 30 ngày 7.5, anh Phạm Đức Duy và Bùi Hữu Bách đang ngồi tại khu vực bờ kè đang thi công thuộc khu phố Suối Đá, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài thì bất ngờ có 2 nam thanh niên chạy xe máy tới tự xưng là 'hiệp sĩ đường phố' và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Người ngồi sau xe máy cầm gậy sắt, loại gậy đánh bóng chày, tiến đến đe dọa và yêu cầu 2 anh đưa điện thoại di động, đọc mật khẩu mở khóa màn hình để kiểm tra. Lo sợ, Duy và Bách đưa 2 điện thoại cho 2 thanh niên tự xưng 'hiệp sĩ đường phố'. Sau khi lấy được điện thoại, cả 2 lên xe máy tẩu thoát.

2 thanh niên tự xưng "hiệp sĩ đường phố" cùng tang vật bị công an thu giữ - Ảnh Báo Thanh Niên

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Việt, vụ việc được 2 anh Duy và Bách báo ngay cho Công an phường Tân Xuân. Công an phường Tân Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đồng Xoài tổ chức truy nóng ngay trong đêm. Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an đã phát hiện và bắt giữ được 2 nghi can tại nhà nghỉ Như Ý, thuộc phường Tiến Thành, TP.Đồng Xoài cùng tang vật là 2 chiếc điện thoại chúng chiếm đoạt trước đó và chiếc xe mô tô phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Tiến Quỳnh, SN 2001, trú phường Tân Đồng, TP.Đồng Xoài và Nguyễn Văn Mạnh, SN 2000, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Cả hai đều đã có tiền án, mới ra tù, không có việc làm ổn định và sống lang thang.

Test nhanh, cả hai đều dương tính với ma túy đá.

Các đối tượng cùng tang vật, phương tiện và hung khí gây án đã được bàn giao cho Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

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