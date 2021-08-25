Bình Dương quá tải y tế, 1 bác sĩ chăm 1000 bệnh nhân Covid-19, cần được chi viện gấp để kiểm soát dịch bệnh

Xã hội 25/08/2021 07:49

Ông Minh chia sẻ: “Cơ sở vật chất thì tỉnh xây được nhưng lực lượng y tế, bác sĩ thì không có. Như vậy, 1 bác sĩ phụ trách 1.000 người ở cả 3 cơ sở thu dung”.

Theo thông tin của Zingnews, báo cáo tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch tỉnh Bình Dương, cho biết hiện tỉnh có 74.000 ca F0, tập trung chủ yếu ở 15 phường của 2 huyện “vùng đỏ” với khoảng 1 triệu dân. Tỉnh đã xây 58 khu thu dung ở vùng xanh với 17.000 chỗ nhưng hiện mới chỉ bố trí được 17 bác sĩ. Khó khăn lớn nhất của tỉnh lúc này là quá tải về y tế. 

Ông Minh chia sẻ: “Cơ sở vật chất thì tỉnh xây được nhưng lực lượng y tế, bác sĩ thì không có. Như vậy, 1 bác sĩ phụ trách 1.000 người ở cả 3 cơ sở thu dung”.

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Hiện Bình Dương đang trong tình trạng 1 bác sĩ chăm sóc cho 1.000 người mắc Covid-19 - Ảnh: Tiền Phong

Trao đổi với Tiền Phong, theo ông Minh dự báo, trong 2 tuần tới sẽ tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca COVID-19 mới, nhất là khi tỉnh thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần 3, do đó tổng số ca có thể tăng thêm khoảng 50.000 ca, nâng tổng số nhiễm lên đến 120.000 người.

Từ đó, lãnh đạo Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 với số lượng 10.000 liều Remdesivir, 10.000 liều Enoxaparin, 10.000 liều Molnupiravir. Tiếp tục phân bổ thêm vắc xin để tiêm cho khoảng 2 triệu người ở khu vực "vùng đỏ" trên địa bàn.

Tiếp tục hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa điều trị tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 (tầng 2, tầng 3) và trang thiết bị, máy móc, trong đó có máy thở dòng cao phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, bổ sung thêm 1.500 bác sĩ và sinh viên y khoa và 4.000 điều dưỡng, kỹ thuật viên. 

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Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đi động viên người dân đồng lòng vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: Tiền Phong

Hỗ trợ tăng cường thêm y, bác sĩ cho 100 trạm y tế lưu động (mỗi trạm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng) để phục vụ trong các khu phong tỏa của khu vực "vùng đỏ" và kịp thời ứng cứu ngoại viện cho các đối tượng cần hỗ trợ.

Đồng thời, Bình Dương kiến nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch với số lượng khoảng 500 người; hỗ trợ 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu; 50 bác sĩ chuyên khoa; 100 điều dưỡng, hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm; 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Đồng thời hỗ trợ trang thiết bị y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bình Dương: Chuyển 17.000 F0 ở TX. Tân Uyên và TP. Thuận An đến các địa phương lân cận để nhường chỗ cho F0 mới trong quá trình xét nghiệm diện rộng

Bình Dương: Chuyển 17.000 F0 ở TX. Tân Uyên và TP. Thuận An đến các địa phương lân cận để nhường chỗ cho F0 mới trong quá trình xét nghiệm diện rộng

Hơn 17.000 F0 ở TX. Tân Uyên và TP. Thuận An sẽ được di chuyển đến các địa phương khác cách ly, điều trị để nhường chỗ cho F0 mới trong quá trình xét nghiệm diện rộng ở hai địa phương trên.

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