Bình Dương: Ô tô con lộn nhiều vòng trên cao, va vào xe tải rồi lật ngửa giữa đường

Xã hội 24/04/2023 17:39

Tại hiện trường, cột biển báo bị húc văng qua làn xe máy, chiếc ô tô 4 chỗ lật ngửa, túi khí bung ra ngoài, nhiều bộ phận hư hỏng, còn cửa kính bên phải của chiếc xe tải bể nát.

Dẫn tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, vào khuya 23/4, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông xe ô tô 4 tông gãy cột biển báo, lộn nhiều vòng trên Quốc lộ 1.

Khoảng 21h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ trên Quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về cầu vượt Trạm 2.

Bình Dương: Ô tô con lộn nhiều vòng trên cao, va vào xe tải rồi lật ngửa giữa đường - Ảnh 1
Sau khi lộn nhiều vòng, xe con lật ngửa giữa đường - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, khi còn cách cầu vượt Linh Xuân khoảng 300m (thuộc địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chiếc ô tô tông đổ cột biển báo giao thông cắm ở đầu dải phân cách bằng bê tông, sau đó bay lên cao rồi nhào lộn nhiều vòng, văng trúng chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Bình Dương: Ô tô con lộn nhiều vòng trên cao, va vào xe tải rồi lật ngửa giữa đường - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Giao Thông

Tại hiện trường, cột biển báo bị húc văng qua làn xe máy, chiếc ô tô 4 chỗ lật ngửa, túi khí bung ra ngoài, nhiều bộ phận hư hỏng, còn cửa kính bên phải của chiếc xe tải bể nát.

 

Đắk Lắk: 2 phụ nữ thương vong sau va chạm với xe tải

Đắk Lắk: 2 phụ nữ thương vong sau va chạm với xe tải

Va chạm mạnh khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng đang được cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt