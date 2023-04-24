Bình Dương: Ô tô con lộn nhiều vòng trên cao, va vào xe tải rồi lật ngửa giữa đường

Tại hiện trường, cột biển báo bị húc văng qua làn xe máy, chiếc ô tô 4 chỗ lật ngửa, túi khí bung ra ngoài, nhiều bộ phận hư hỏng, còn cửa kính bên phải của chiếc xe tải bể nát.

Dẫn tin từ Báo Kinh tế & Đô thị, vào khuya 23/4, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông xe ô tô 4 tông gãy cột biển báo, lộn nhiều vòng trên Quốc lộ 1.

Khoảng 21h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ trên Quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về cầu vượt Trạm 2.

Sau khi lộn nhiều vòng, xe con lật ngửa giữa đường - Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, khi còn cách cầu vượt Linh Xuân khoảng 300m (thuộc địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chiếc ô tô tông đổ cột biển báo giao thông cắm ở đầu dải phân cách bằng bê tông, sau đó bay lên cao rồi nhào lộn nhiều vòng, văng trúng chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Giao Thông

Tại hiện trường, cột biển báo bị húc văng qua làn xe máy, chiếc ô tô 4 chỗ lật ngửa, túi khí bung ra ngoài, nhiều bộ phận hư hỏng, còn cửa kính bên phải của chiếc xe tải bể nát.

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