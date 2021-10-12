Bình Dương: Gần 90.500 người lao động đã di cư về quê tránh dịch tính đến ngày 11/10

Xã hội 12/10/2021 14:12

Trước "làn sóng" lao động di cư, nhiều địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân ở lại để chuẩn bị làm việc, kết quả được hơn 6.400 trường hợp.

Theo VOV đưa tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết, thống kê đến ngày 11/10 đã giải quyết cho gần 90.500 trường hợp người dân cư trú trên địa bàn tỉnh về quê. Hầu hết trường hợp về quê là công nhân lao động thất nghiệp do công ty ngưng sản xuất và học sinh các tỉnh, thành phố "mắc kẹt" ở Bình Dương do dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo an toàn phòng chống lây lan dịch bệnh, Bình Dương yêu cầu người dân rời tỉnh phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 sau 14 ngày và có giấy test âm tính với SARS-CoV-2. Tạo điều kiện cho người dân về quê, thị xã Bến Cát và thành phố Thuận An đã tổ chức test Covid-19 miễn phí cho hàng chục ngàn người. Trong quá trình test nhanh phát hiện 87 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly, điều trị.

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Hàng ngàn người lao động ở Bình Dương về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên - Ảnh: VOV

Trước "làn sóng" lao động di cư, nhiều địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân ở lại để chuẩn bị làm việc, kết quả được hơn 6.400 trường hợp. Ngoài ra, từ ngày 1/10 đến 11/10, lực lượng công an, quân sự của tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp tổ chức đón dẫn hơn 45.000 người dân cư trú tại các tỉnh, thành phố lân cận đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương để về quê một cách an toàn.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, số lượng người dân về quê nhiều nhất vào những ngày đầu tháng 10, đến nay số lượng đã giảm trung bình khoảng hơn 1.300 người/ngày. Ông Minh nói.

“Với số người ra khỏi tỉnh như hiện nay là bình thường, tuy nhiên chúng ta phải thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ có nghĩa là người dân ra khỏi địa bàn phải được xét nghiệm, trường hợp chưa có phải xét nghiệm cho bà con. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương nắm lại số lượng người dân khó khăn không có phương tiện về quê để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê, phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải bố trí xe đưa bà con về”.

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Trước đó, vào ngày 1/10, lực lượng chức năng huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) phát hiện nhóm công nhân thuê phòng trọ ở xã Bình Châu dương tính Covid-19.

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