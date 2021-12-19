Bình Dương: Cô gái bị bạn trai thiêu sống vì đòi chia tay

Xã hội 19/12/2021 19:23

Tức giận vì bị bạn gái đòi chia tay, Nguyễn Văn Đức đã tưới xăng thiêu sống nạn nhân.

Theo Tiền Phong, ngày 18/12, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 2001, quê Quảng Ngãi) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đức và Đàm Thị T. (SN 2005, quê Đắk Nông) có mối quan hệ yêu đương với nhau. Do mâu thuẫn trong tình cảm, T. nói lời chia tay nên Đức nảy sinh ý định dùng xăng dọa đốt nạn nhân.

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Đức đăng tải hình chai xăng lên mạng xã hội để hù dọa người yêu. Ảnh Tiền Phong

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Đàm Thị T. (SN 2005, quê Đắk Nông)- bạn gái của Đức.

Theo hồ sơ bản cáo trạng, Nguyễn Văn Đức và Đàm Thị T. có mối quan hệ yêu đương với nhau. Do mâu thuẫn trong tình cảm, T. nói lời chia tay nên Đức nảy sinh ý định dùng xăng dọa đốt nạn nhân.

Khoảng 11h ngày 26/9/2020, Đức kêu Phạm Công D. (SN 2004, quê Bình Phước) chở đi mua xăng và gửi hình chụp chai xăng qua điện thoại Danh nhờ Danh chuyển hình cho bạn gái với mục đích hù dọa. Đối tượng này cũng đưa hình chụp chai đựng xăng đưa lên mạng xã hội để dọa.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Đức tiếp tục nhờ Danh chở ra lô cao su để gặp T. nói chuyện nhưng T. vẫn đòi chia tay.

Lúc này, Đức lấy chai xăng mang theo đổ lên người bạn gái rồi bật lửa đốt. Nạn nhân gào khóc, cầu cứu cho đến khi gục xuống đất. 

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Hiện trường vụ án. Ảnh Tiền Phong

 Người dân sau đó đưa nạn nhân đến BV Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến ngày 2/10/2020 nạn nhân tử vong. 

Tại phiên tòa xét xử hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức mức án 20 năm tù về tội giết người. Người bạn đi cùng Đức tên D. cũng bị tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

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