Bình Định: Ô tô biển tứ quý tông vào đoàn đưa tang khiến nhiều người thương vong

Xã hội 11/04/2019 15:30

Trong lúc đội mai táng đang chuẩn bị đưa người quá cố đi an táng thì một chiếc xe Lexus 7 chỗ, mang biển số tứ quý lao vào khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào lúc hơn 13 giờ chiều nay (11/4) trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, Bình Định).

Bình Định: Ô tô biển tứ quý tông vào đoàn đưa tang khiến nhiều người thương vong - Ảnh 1
Chiếc xe gây tai nạn mang biển số tứ quý - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, đội dịch vụ tang lễ chuẩn bị đưa quan tài một ông cụ đi an táng thì một chiếc xe Lexus 7 chỗ mang biển số tứ quý 49X - 6666, chưa rõ danh tính tài xế, tông thẳng vào. Sau va chạm, chiếc xe trên tiếp tục lao đi hơn 300m mới dừng lại.

Thông tin từ Thanh Niên cho biết đội mai táng trong đám tang trên có 11 người. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, ít nhất 6 người khác cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Bình Định: Ô tô biển tứ quý tông vào đoàn đưa tang khiến nhiều người thương vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ và một người chết trong bệnh viện - Ảnh: Internet
Bình Định: Ô tô biển tứ quý tông vào đoàn đưa tang khiến nhiều người thương vong - Ảnh 3
Nhiều nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết hầu hết các nạn nhân đều bị thương nặng. Hiện các bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân.

Bình Định: Ô tô biển tứ quý tông vào đoàn đưa tang khiến nhiều người thương vong - Ảnh 4
Người nhà nạn nhân khóc ngất khi hay tin - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân địa phương, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và đưa thi thể các nạn nhân đã tử vong về bệnh viện làm rõ.

Bình Định: Ô tô biển tứ quý tông vào đoàn đưa tang khiến nhiều người thương vong - Ảnh 5
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo lời của nhân chứng có mặt tại hiện trường thì tài xế gây tai nạn là một người đàn ông.

Gây tai nạn chết người còn lấy xe của nạn nhân tẩu thoát

Gây tai nạn chết người còn lấy xe của nạn nhân tẩu thoát

Sau khi gây ra vụ va chạm giao thông khiến một người tử vong, đối tượng đã đổi luôn xe của nạn nhân tẩu thoát.

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