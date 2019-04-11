Trong lúc đội mai táng đang chuẩn bị đưa người quá cố đi an táng thì một chiếc xe Lexus 7 chỗ, mang biển số tứ quý lao vào khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương.
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Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào lúc hơn 13 giờ chiều nay (11/4) trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, Bình Định).
Vào thời điểm trên, đội dịch vụ tang lễ chuẩn bị đưa quan tài một ông cụ đi an táng thì một chiếc xe Lexus 7 chỗ mang biển số tứ quý 49X - 6666, chưa rõ danh tính tài xế, tông thẳng vào. Sau va chạm, chiếc xe trên tiếp tục lao đi hơn 300m mới dừng lại.
Thông tin từ Thanh Niên cho biết đội mai táng trong đám tang trên có 11 người. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, ít nhất 6 người khác cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo chí, bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết hầu hết các nạn nhân đều bị thương nặng. Hiện các bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân.
Nhận được thông tin từ người dân địa phương, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và đưa thi thể các nạn nhân đã tử vong về bệnh viện làm rõ.
Ngoài ra, theo lời của nhân chứng có mặt tại hiện trường thì tài xế gây tai nạn là một người đàn ông.