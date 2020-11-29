Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nam giáo viên tử vong trong tình trạng lõa thể tại nhà đồng nghiệp.

Trong cuộc trao đổi với một số cơ quan báo chí mới đây, lãnh đạo công an xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam giáo viên tử vong trong tình trạng lõa thể tại nhà đồng nghiệp.

Nạn nhân được xác định là ông H.T.K (34 tuổi, trú tại thôn An Hòa, xã Phước Quang), hiện đang là giáo viên của một trường THCS trên địa bàn xã Phước Quang.

Người dân phát hiện nam giáo viên tử vong trong tình trạng lõa thể tại nhà đồng nghiệp - Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 28/11, người dân thôn Phục Thiện, xã Phước Quang ngửi thấy mùi hôi nồng nặc trong ngôi nhà ông K. sinh sống. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện người đàn ông đã tử vong. Được biết, ngôi nhà xảy ra sự việc là của ông H.Đ.D (59 tuổi, ngụ thôn Phục Thiện, xã Phước Quang). Ông D. là đồng nghiệp của nạn nhân.

Được biết ông D. không ở ngôi nhà này nên cho ông K. ở sinh hoạt và làm việc.

Theo đó, khi được phát hiện nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, trên người không có vết thương. Vì gia đình ông K. không đồng ý cho khám nghiệm tử thi nên nguyên nhân tử vong vẫn chưa được làm rõ.

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