Trong livestream của bà Phương Hằng ngày 24/10, một người đàn ông tên Lê Thanh Minh Tùng tự nhận là "con trai ruột" xuất hiện và đứng lên "bóc phốt" những việc làm sai trái của mình cha ruột mình là ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Theo lời anh Minh Tùng tố giác, ông Vân là cha ruột của mình và mẹ của anh Tùng lại là em gái ruột ông Vân. Ngoài ra, người đàn ông này còn tố giác ông Vân có 7 vợ, qua lại với cả chục phụ nữ.

Trao đổi trên tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị mới đây, "tu sĩ" Nhất Nguyên, đại diện của Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) khẳng định với phóng viên "thầy ông nội" và người đàn ông tên Minh Tùng không có bất cứ mối quan hệ nào.