Vụ việc chưa rõ hồi kết giữa ông Lê Tùng Vân và "con trai ruột tự nhận" Lê Thanh Minh Tùng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với những diễn biến mới nhất.
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Trong livestream của bà Phương Hằng ngày 24/10, một người đàn ông tên Lê Thanh Minh Tùng tự nhận là "con trai ruột" xuất hiện và đứng lên "bóc phốt" những việc làm sai trái của mình cha ruột mình là ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Theo lời anh Minh Tùng tố giác, ông Vân là cha ruột của mình và mẹ của anh Tùng lại là em gái ruột ông Vân. Ngoài ra, người đàn ông này còn tố giác ông Vân có 7 vợ, qua lại với cả chục phụ nữ.
Trao đổi trên tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị mới đây, "tu sĩ" Nhất Nguyên, đại diện của Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) khẳng định với phóng viên "thầy ông nội" và người đàn ông tên Minh Tùng không có bất cứ mối quan hệ nào.
Người này khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Minh Tùng quá 5 câu, trong suốt cuộc đời mình. Mấy chục năm nay, anh ta hoàn toàn không liên quan gì đến Thiền am bên bờ vũ trụ. Từng lời mà anh ta nói trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng là hoàn toàn giả dối. Anh ta dựa vào chữ 'Lê Thanh' để khẳng định là 'con cháu' của sư phụ, điều này quá sai sự thật".
Cũng theo người đại diện của Thiền Am, cơ sở này và chính ông Lê Tùng Vân đang liên hệ với luật sư, khởi kiện anh Minh Tùng ra tòa vì tội vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự ông Tùng Vân.
Khi được đặt hỏi về bức ảnh chụp chung của ông Vân trong đám cưới của Minh Tùng lan truyền trên mạng gây ra nhiều nghi vấn, "tu sĩ" Nhất Nguyên trả lời với tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị: "Việc sư phụ Tùng Vân được mời đến chúc mừng cháu mình cũng là điều bình thường. Cô năm (bà Lê Thanh Vân - PV) chính là em ruột của 'thầy ông nội'. Cậu dự tiệc hỷ của cháu là lẽ đương nhiên".
Ảnh: Internet