Sau khi nghe HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam về hành vi dùng dép tát vào mặt bé 5 tuổi, bảo mẫu Phúc đã ngất xỉu tại tòa.

Sáng nay (15/11), TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (SN 1992, ngụ huyện bình Chánh) về tội Hành hạ người khác.

Sáng 25/7/2018, do bị bệnh nên bé D. (5 tuổi) vừa uống sữa đã ói ra nền nhà. Tức giận, Phúc cầm dép nhựa đánh liên tiếp vào chân và dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé. Đáng phẫn nộ hơn, Phúc kêu các em khác trong lớp dùng kéo hù dọa bé D. Thấy cháu bé khóc, Phúc dùng tay và chân giữ bé rồi dùng kéo chĩa vào miệng bé đe dọa để bé nằm im. Bảo mẫu này tiếp tục đánh liên tiếp vào người bé D.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Trần Thị Hồng Phúc được nhận vào làm bảo mẫu tại Trường mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Phúc ngất xỉu - Ảnh: Saostar

Khi đến đón vào buổi chiều, bà nội bé D. phát hiện mặt cháu bị sưng, nghi do cô giáo bạo hành nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Kết quả giám định pháp y cho biết bé D. bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải, hiện còn hình ảnh bầm tụ máu vùng má phải, không rối loạn chức năng trên lâm sàng.

Ngày 28/7, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Trần Thị Hồng Phúc để điều tra. Trường mầm non Ánh Sao Vàng cũng bị đình chỉ hoạt động.

Bảo mẫu đánh trẻ bị tuyên 18 tháng tù giam - Ảnh: Saostar

Tại phiên tòa xét xử, anh T. (bố cháu D.) cho biết anh rất tức giận khi nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt con. Tuy nhiên khi biết cô Phúc vừa ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ, cộng thêm việc mẹ bảo mẫu cũng đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ gia đình điều trị cho bé D. nên quyết định làm đơn bãi nại, xin HĐXX mức hình phạt nhẹ nhất.

Bị cáo tỏ ra hối hận, mong được tha thứ để làm lại cuộc đời - Ảnh: Saostar

Tại phiên tòa, VKS nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải, gia đình cũng đã bồi thường 65 triệu đồng cho bị hại. Nhà bị cáo có công với cách mạng, bản thân bị cáo là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, mẹ già yếu không còn khả năng lao động.

Tuy nhiên, Phúc đã có hành động bạo hành trẻ em, trái với đạo đức nghề nghiệp, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Phúc mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về lo cho mẹ già và con nhỏ. Khi bị tạm giam,, Phúc đã ăn năn hối lỗi rất nhiều, mong được làm lại cuộc đời.

Cuối cùng, HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam. Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Phúc đã ngã quỵ, ngất xỉu tại tòa.