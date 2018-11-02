Clip: Dỗ mãi không nín, bảo mẫu nhiều lần nhổ nước bọt vào miệng em bé gây phẫn nộ

Xã hội 02/11/2018 10:21

Sau khi xem clip, hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc, thậm chí ghê tởm hành động kỳ quặc của người giúp việc.

Tối 1/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ giúp việc trong lúc trông em bé, dỗ dành em bé mãi không nín khóc, người này đã ghé sát miệng nhổ nước bọt cho con trai nhỏ của chủ nhà khiến người xem sợ hãi.

Theo chia sẻ của người đăng clip, sự việc xảy ra vào ngày 30/10 vừa qua. Toàn bộ quá trình đã được camera an ninh trong nhà ghi lại. 

Clip người phụ nữ nhổ nước bọt vào miệng bé trai khiến người xem bức xúc

Hình ảnh trong clip cho thấy người phụ nữ bế đứa trẻ đang khóc và đưa lắc mạnh em bé để đỗ dành. Tuy nhiên, em bé chẳng những không nín mà còn khóc lớn hơn.

Không hiểu vì lí do gì, người phụ nữ đã chọn cách mớm nước bọt vào miệng em bé, thậm chí hành động này lặp lại nhiều lần khiến nhiều người cảm thấy...nổi da gà vì sợ.

Clip: Dỗ mãi không nín, bảo mẫu nhiều lần nhổ nước bọt vào miệng em bé gây phẫn nộ - Ảnh 1
Hành động kỳ quặc của bà giúp việc khiến người xem nổi da gà - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người. Hầu hết ý kiến đều chỉ trích hành động kỳ quái của nữ giúp việc, đồng thời khuyên chủ nhà nên cho người này nghỉ việc.

"Có ai xem xong mà nổi hết da gà da vịt lên như mình không? Trời ơi không phải con cháu mình mà mình còn thấy tức giận, cha mẹ cậu bé chứng kiến cảnh này chắc giận sôi máu luôn quá", thành viên T.X. bình luận.

"Đây là lý do mình nghỉ việc ở nhà để trông con, giao con cho người lạ thực sự không yên tâm được. Biết bao nhiêu vụ hành hạ trẻ em nhưng một số người vẫn phải 'khuất mắt trông coi' thuê bảo mẫu chăm con để còn làm ăn", thành viên H.A. bày tỏ.

"Thuê giúp việc trẻ thì sợ hay dở chứng, có khi còn mất luôn cả chồng. Còn thuê những người lớn tuổi thì lại xảy ra mấy cái 'mẹo dân gian' kỳ quái này đây", thành viên T.K. bình luận.

"Mình nghĩ bà ấy không cố ý hành hạ cháu bé, có điều dùng 'mẹo' này để chữa cho trẻ con nín khóc thì thực quá mất vệ sinh. Trời xem clip mà mắc ói quá", thành viên U.N. viết.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình. 

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