Thấy cháu bé khóc, bảo mẫu dùng tay và chân giữ lại rồi dùng kéo chĩa vào miệng bé để bé nằm im.

Sáng nay (15/11), TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (SN 1992, ngụ huyện bình Chánh) về tội Bạo hành trẻ em. Bé D. bị bảo mẫu đánh sưng mặt - Ảnh: Internet Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Trần Thị Hồng Phúc được nhận vào làm bảo mẫu tại Trường mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Sáng 25/7/2018, do bị bệnh nên bé D. (5 tuổi) vừa uống sữa đã ói ra nền nhà. Tức giận, Phúc cầm dép nhựa đánh liên tiếp vào chân và dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé. Đáng phẫn nộ hơn, Phúc kêu các em khác trong lớp dùng kéo hù dọa bé D. Thấy cháu bé khóc, Phúc dùng tay và chân giữ bé rồi dùng kéo chĩa vào miệng bé đe dọa để bé nằm im. Bảo mẫu này tiếp tục đánh liên tiếp vào người bé D. Bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc tại tòa - Ảnh: Internet Khi đến đón vào buổi chiều, phụ huynh phát hiện mặt con mình bị sưng, nghi bị cô giáo bạo hành nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Kết quả giám định pháp y cho biết bé D. bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải, hiện còn hình ảnh bầm tụ máu vùng má phải, không rối loạn chức năng trên lâm sàng. Ngày 28/7, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Trần Thị Hồng Phúc để điều tra. Trường mầm non Ánh Sao Vàng cũng bị đình chỉ hoạt động. Anh T. (bố bé D.) đã yêu cầu bảo mẫu Phúc bồi thường 70 triệu đồng. Phúc đồng ý và đã khắc phục 65 triệu đồng. Tại phiên tòa, anh T. cho biết đã làm đơn bãi nại, xin HĐXX mức hình phạt nhẹ nhất dành cho bảo mẫu Phúc vì xét thấy hoàn cảnh của cô ta rất đáng thương. Được biết, người chồng không hôn thú của Phúc đã bỏ đi, hiện bảo mẫu này đang nuôi con nhỏ. Trong quá trình xét hỏi, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Phúc khai chỉ mới tham gia lớp đào tạo bảo mẫu cấp tốc khoảng 1 tháng để lấy chứng chỉ, sau đó nộp đơn vào trường mầm non Ánh Sao Vàng để làm việc. Bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc bị truy cứu theo khoản 2 điều 140 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 1-3 năm tù.

Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm Do xét thấy hoàn cảnh cô giáo rất đáng thương, gia đình bé gái bị tát sưng mặt quyết định không tiếp tục truy tố.

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