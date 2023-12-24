Khi đang vào rừng tìm đàn trâu, bò chăn thả, 2 người dân ở Quảng Trị đã bị trâu dữ tấn công. Hậu quả 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 24/12, thông tin từ UBND xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho hay, trên địa bàn xã vừa có 2 người dân bị trâu dữ tấn công, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là ông H.V.Q. (65 tuổi, trú thôn Cù Bai, xã Hướng Lập). Trước đó ông Q. vào khu vực Trặc Nòi, thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa để tìm đàn trâu bò của gia đình chăn thả, bất ngờ bị một con trâu lao đến tấn công.

Sự việc khiến ông Q. bị thương vùng đầu, gãy nhiều xương sườn, thủng phổi. Mặc dù được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Q. đã tử vong vào chiều 23/12.

Cùng ngày (23/12), em H.V.K. (16 tuổi, trú thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) cũng đi vào khu vực Trặc Nòi, gần địa điểm ông Q. gặp nạn để tìm đàn bò cũng bị 1 con trâu đực lao vào tấn công, khiến K. bị thương.

Em H.V.K. (16 tuổi, trú thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) bị trâu đực tấn công.

Theo báo Dân Việt đưa tin, vụ việc trâu húc người thương vong xảy ra khiến người dân địa phương rất lo lắng, hầu hết mọi người không dám đi làm.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, đang cùng chính quyền địa phương khuyến cáo người dân trước mắt không đi vào khu vực Trặc Nòi. Về lâu dài, chính quyền địa phương cần phối hợp các cơ quan chức năng và người dân xác định trâu dữ tấn công người là trâu của ai và có biện pháp xử lý, phòng tránh sự việc tương tự xảy ra.

Cũng theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập, người dân xã Hướng Lập và Hướng Việt thường thả trâu, bò vào rừng cho tự do tìm kiếm thức ăn, ở lại trong rừng. Vài ngày hoặc lâu hơn người dân mới vào rừng để kiểm tra đàn trâu, bò của mình.

Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chức năng và người dân xác định chủ trâu dữ tấn công người để có biện pháp xử lý.

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