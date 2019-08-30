Bị dân mạng 'ném đá' vì đuổi người trú mưa, quản lý lễ tân khách sạn lên tiếng phân trần

Theo hình ảnh trong clip, trong lúc trời đang mưa giông gió lớn thì có 4 người đi vào sảnh khách sạn gần đó trú mưa.

Người đàn ông này liên tục nhắc "Không để xe đây được" và yêu cầu nhóm người rời khỏi dù người phụ nữ cùng con nhỏ xin cho đứng nhờ vì trời đang mưa quá lớn.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đen được cho là nhân viên khách sạn ra yêu cầu những người dân đang trú mưa đi khỏi khu vực sảnh.

Clip nhân viên khách sạn đuổi người trú mưa

Chị H. (38 tuổi) cho biết bản thân rất bức xúc với hành động của nhân viên khách sạn. Do trời mưa quá lớn, đi đường sợ gặp phải tai nạn nên chị H. tạt vội vào sảnh khách sạn trú tạm.

Vừa đứng được một lúc thì nhân viên khách sạn ra chỉ tay "Đi ra ngoài kia, đi ra ngoài kia ngay, ở đây như thế này mà lại đứng như thế này à?".

Dù chị H. và mọi người xin xỏ nhưng người đàn ông nhất quyết đuổi bằng được mọi người ra khỏi nơi đang trú mưa.

Người đàn ông yêu cầu những người trú mưa rời khỏi vị trí dù trời đang mưa dữ dội - Ảnh cắt từ clip

Chị H. cho biết mình không hề đứng ở trước sảnh chính của tòa nhà mà chỉ đứng ở vỉa hè nhỏ nơi không có cửa ra vào. Sợ cản trở giao thông nên mọi người dựng sát xe vào trong nhưng vẫn bị đuổi.

Đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội và khiến nhiều người bức xúc vì cách hành xử cứng nhắc, thiếu nhân văn của nhân viên khách sạn.

"Trời mưa to gió lớn chạy xe nguy hiểm lắm, cho họ nép một tí thì đã sao"; "Sao thiếu tình người thế?"; "Còn có cả trẻ con mà nỡ đuổi thế à"; "Trời mưa gió như thế chẳng ai để ý đến hình ảnh của tòa nhà hay khách sạn đâu mà lo";...

Người đàn ông và người phụ nữ đưa con nhỏ rời đi - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, chị Đàm Thu Huyền (36 tuổi, quản lý lễ tân tại khách sạn) xác nhận người đàn ông đuổi người trú mưa trong clip là nhân viên bảo vệ khách sạn.

Do thời điểm đó khách VIP của khách sạn đang đến thì người dân đứng trú mưa đúng đường đi của khách. Nhân viên bảo vệ chỉ tay sang phía cổng, phía đường hầm rồi bảo mọi người qua đó đứng trú mưa. Người bảo vệ cũng nói chuyện lịch sự chứ không nặng lời như trên mạng xã hội chia sẻ.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.