Bị bắt khi mới sinh mổ 21 ngày, nữ đồng bọn của Văn Kính Dương xin HĐXX xem xét để được trở về chăm 3 con nhỏ và cha mẹ già

Theo luật sư bào chữa, bị cáo Phạm Thị Thu Huyền khi phạm tội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để Huyền có thể trở về chăm sóc 3 con nhỏ và cha mẹ già.

Trong phần tranh luận chiều nay (9/5), luật sư đại diện cho bị cáo Phạm Thị Thu Huyền bị truy tố về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy đã đưa ra 4 tình tiết giảm nhẹ mà Huyền đáng được hưởng.

Bị cáo Phạm Thị Thu Huyền xin HĐXX xem xét để được về với 3 con nhỏ - Ảnh: Phương Duy

Theo luật sư, tình tiết giảm nhẹ đầu tiên mà bị cáo Phạm Thị Thu Huyền đáng được hưởng được căn cứ theo khoản 1 điều 51 (Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017): Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra (theo điểm g khoản 1 điều 51).

Vào thời điểm bị bắt (năm 2016), bị cáo bị bắt khi mới sinh con bằng phương pháp mổ được 21 ngày, và đang chăm sóc 2 đứa con nhỏ khác (đứa thứ nhất 5 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi, đứa thứ ba 21 ngày tuổi). Ngoài ra, bị cáo còn phải chăm sóc cha mẹ già. Lúc này bị cáo thiếu một người phụ nữ tên Ly một số tiền. Chính vì hoàn cảnh khó khăn như vậy nên bị cáo Huyền mới tham gia mua bán ma túy với hy vọng trả được nợ và nuôi các con nhỏ.

Tình tiết giảm nhẹ thứ hai mà bị cáo Phạm Thị Thu Huyền đáng được hưởng là Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức (điểm k khoản 1 điều 51).

Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải (điểm s).

Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm trong quá trình điều tra vụ án.

Luật sư hy vọng HĐXX sẽ khoan hồng, đưa ra mức án phù hợp để bị cáo có thể tiếp tục nuôi con.

Khi được tự bào chữa cho mình, bị cáo Phạm Thị Thu Huyền cũng đã thanh khẩn xin HĐXX khoan hồng: "Mong HĐXX xem xét để bị cáo có thể trở về chăm sóc 3 con nhỏ và cha mẹ già".

Trong phiên xét xử vào buổi sáng cùng ngày, đại diện VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Phạm Thị Thu Huyền về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin về vụ việc.

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