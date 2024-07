Chân dung cô gái tên Lương Hải Như mất tích suốt 2 năm qua - Ảnh: Dân Việt

- Hơn 1 tuần sau đó, bạn của Tiến gọi điện thoại cho người nhà Hải Như để thông báo vị trí xe máy và điện thoại của Như đang nằm tại bãi gửi xe ở phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, gần phòng trọ của Tiến.

- Trưa 2/8/2022, gia đình phát hiện một chiếc dép của Hải Như ở khu vực cầu Cù Sơn.

- Vài ngày sau, túi xách và một số vật dụng cá nhân của Hải Như được tìm thấy ở mép bờ sông tại cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách cầu Cù Sơn khoảng 600m.

Một số vật dụng của Hải Như được tìm thấy - Ảnh: VietNamNet

- Ngày 18/8/2022, Đội cứu hộ, cứu nạn 116 tìm kiếm Hải Như cho biết, dừng tìm kiếm sau hai ngày rà soát khu vực cầu Cù Sơn. Gia đình cô gái cũng đã thuê nhiều cứu hộ, thợ lặn tìm kiếm thời gian dài nhưng không có kết quả.

- 3/10/2023: Do hết thời hạn xác minh theo quy định, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn của bố Lương Hải Như. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khẳng định vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích cô gái này, khi có căn cứ sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin.

Nhiều điều khó hiểu, thông tin về bạn trai cũ quá ít

Trong vụ cô gái trẻ Hải Như mất tích, đối tượng có “động cơ” nhất là người yêu cũ của cô. Gia đình cho biết, hai người đã yêu nhau được 5 năm, sau đó Hải Như muốn chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta liên tục nhắn tin đe dọa và tháng 5/2022, anh ta đã hành hung khiến Hải Như bị thương tích ở tay và mặt phải nhập viện kiểm tra sức khoẻ.

Hình ảnh Hải Như bị bạn trai cũ hành hung bị tụ máu mắt, bầm tím ở trán và tay - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, lấy lời khai của một số người thân của Hải Như, xác định tối 14/7/2022, Như hẹn gặp bạn trai Tống Nguyên Tiến (SN 1997) để giải quyết việc nợ nần nhưng sau đó gia đình không liên lạc được với cô gái này.

Hình ảnh chị gái Lương Hải Như chia sẻ trên trang cá nhân và khẳng định là bạn trai cũ của Hải Như - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Lực lượng chức năng xác định, khoảng 19h cùng ngày, Tiến về quê. Đến 4h ngày 15/7/2022, Tiến quay lại phòng trọ, có biểu hiện bất thường về tâm lý, rồi đi ra ngoài nên các bạn cùng phòng trọ đã đi tìm. Sau đó, nam thanh niên này đã tử vong.

Về hoạt động điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã rà soát, thu thập dữ liệu hình ảnh, trích xuất camera trên các tuyến đường liên quan việc di chuyển của Lương Hải Như và bạn trai. Công an TP Hà Nội cũng tổ chức nhận diện hình ảnh người trong dữ liệu trích xuất từ camera, rà soát xung quanh hiện trường khu vực nhà trọ của Tiến và sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm đồ vật tại một số địa điểm có liên quan tới Tiến ở huyện Hoài Đức, Chương Mỹ... qua đó, thu nhận một số đồ vật.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 15/7/2022, người thân Như nhận được thông tin Tống Nguyên Tiến, bạn trai của cô đã tự tử tại một phòng trọ ở quận Cầu Giấy.

Phát hiện thi thể nghi của Lương Hải Như, gia đình cô gái nói gì?

Cuộc điều tra, tìm kiếm Lương Hải Như gần như rơi vào ngõ cụt thì đến mới đây, dẫn tin từ báo Dân Trí, ngày 6/7/2024, Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, đang điều tra vụ một thi thể được phát hiện trên địa bàn xã Đông Sơn.

Theo lãnh đạo địa phương, thi thể trên được tìm thấy vào tối 5/7, tại một ống cống thi công công trình trên quốc lộ 6. Bộ hài cốt đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn để giám định, xác minh danh tính.

Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận, lan truyền thông tin thi thể trên là của cô gái Lương Hải Như.

Khu vực phát hiện bộ hài cốt là cung đường từ nhà Tống Nguyên Tiến (25 tuổi, bạn trai cũ của Hải Như) đến nhà của Hải Như - Ảnh: Dân Trí

Chị L.Q.N. (chị gái Hải Như) cho biết gia đình đã nắm được thông tin trên và đang đợi kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng.

Theo chị N., vị trí phát hiện thi thể trên là cung đường từ nhà Tống Nguyên Tiến (25 tuổi, bạn trai cũ của Hải Như) đến nhà của Hải Như.

Thông tin thêm, chị N. cho biết suốt 2 năm qua, gia đình vẫn không bỏ cuộc trong hành trình tìm kiếm cô gái 23 tuổi.

Chị gái Hải Như cho hay, trong thời gian em gái mình mất tích, nhiều đối tượng đã lợi dụng để trục lợi, đặc biệt có nhiều người xuyên tạc, công kích khiến gia đình rơi vào khủng hoảng, bản thân chị N. đang bị trầm cảm.

"Gia đình chỉ mong tìm được Hải Như và vụ việc được làm sáng tỏ. Hai năm qua, bất kể một thi thể nào được tìm thấy khắp cả nước, gia đình đều ngóng đợi thông tin từ cơ quan chức năng và hy vọng đó là của Như", chị N. nói.

Hy vọng vừa loé lên đã vụt tắt

Liên quan đến bộ hài cốt nghi ngờ là Lương Hải Như, dẫn tin từ báo Giao Thông, nạn nhân mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh, mặt trong cổ áo có chữ "Dan Dan" và một dòng chữ bị mờ. Áo phông cộc tay cổ tròn màu trắng có túi áo ở ngực trái, mặt trong cổ áo có chữ "DONG DI PAI LU" và một dòng chữ Trung Quốc.

Quần kaki màu xanh than. Các cúc áo, quần đều đóng, quần áo dính dịch thối và đất cát bẩn. Quần đùi quân nhu màu xanh. Mũ lưỡi trai màu xanh, vành mũ có 3 sọc màu trắng, mũ có chữ "LS".

Những vật dụng được phát hiện cùng với bộ hài cốt - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Công an huyện Chương Mỹ đề nghị người dân có thông tin về nạn nhân với các đặc điểm nêu trên liên hệ với đơn vị.

Trước đó, khi thông tin bộ hài cốt được tìm thấy vào tối 5/7 tại một ống cống thi công công trình trên quốc lộ 6, trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng đó có thể là thi thể của cô Lương Hải Như. Tuy nhiên, Công an huyện Chương Mỹ cũng khẳng định thi thể phát hiện tại đoạn đường đang thi công tại xã Đông Sơn không liên quan đến cô gái Lương Hải Như được đồn thổi trên mạng xã hội.