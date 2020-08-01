Bệnh nhân 495 nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng từng đi đám cưới, siêu thị và thường xuyên ăn sáng tại một quán bún

Xã hội 01/08/2020 10:53

Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, bệnh nhân 495 hay ăn sáng ở quán bún khu chợ đêm Hải Phòng, dự đám cưới tại nhà hàng Táo Đỏ và đến siêu thị Co.opmart Bình Than.

Tối 31/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 13 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà Bộ Y tế công bố vào sáng cùng ngày.

Trong số 13 trường hợp này có bệnh nhân số BN 495 được xác định là chị T.T.L.T. (SN 1990), làm Kỹ thuật viên của Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng.

Chị T. sinh sống tại nhà mẹ ruột ở đường Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Nhà chồng của bệnh nhân ở đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Theo thông tin dịch tễ, trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng.

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Bệnh nhân 495 mắc Covid-19 ở Đà Nẵng từng đi đám cưới, siêu thị, thường xuyên ăn sáng tại một quán bún - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hàng ngày, chị T. hay ăn ở quán bún khu chợ đêm Hải Phòng, trưa về nhà người thân ở đường Đinh Công Tráng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tối về nhà chồng hoặc nhà mẹ đẻ.

Chiều 22/7/2020, bệnh nhân dự đám cưới tại nhà hàng Táo Đỏ, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Tối 22/7/2020, bệnh nhân đi ăn ở quán Tuyết Mơ, đường Nguyễn Phan Vinh.

Khoảng 8-9 giờ sáng ngày 26/7/2020, bệnh nhân đi siêu thị Co.opmart Bình Than, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Đến 10 giờ thì ghé Shop Cún Yêu, đường Nguyễn Hoàng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 17/7/2020 và 17 giờ ngày 25/7/2020, bệnh nhân đi khám ở phòng khám bác sĩ P.A. (đường Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tối 25/7/2020, chị T. uống nước mía với hai bạn ở quán vỉa hè chân cầu Rồng. Hiện bệnh nhân không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

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