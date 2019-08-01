Clip tai nạn thang máy khiến một bé trai suýt chết hiện đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hai bé trai và một bé gái tự ý vào thang máy mà không có người lớn đã gặp sự cố kinh hoàng. Toàn bộ vụ tai nạn trẻ em đã được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh trong clip, 3 đứa trẻ vào thang máy và bấm nút di chuyển lên tầng trên. Trong đó, có một cậu bé khoảng 5 tuổi đã cầm theo một sợi dây dài đi vào thang máy để đùa nghịch.

Khi cửa thang đóng lại, một đầu của sợi dây đã bị kẹt vào cánh cửa, đầu còn lại của sợi dây đã quấn vào cổ bé trai giống như thòng lọng, khiến cậu bé bị thang máy kéo lên không trung trong tư thế treo cổ.

Bé trai suýt bị siết cổ vì tai nạn thang máy - Ảnh cắt từ clip

Quá sợ hãi và đau đớn, cậu bé đã liên tục giãy giụa chân, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. May mắn là bé gái đi cùng đã nhanh chóng cứu cậu bé. Đầu tiên, bé gái nắm lấy chân bé trai đẩy lên cao để giảm áp lực nơi cổ đang bị thít chặt, sau đó ấn nút dừng thang máy.

Khi thang máy dừng lại, sợ dây cũng không bị kéo lên trên nữa, bé trai đã rơi xuống sàn thang máy. Bé gái đã gỡ dây ra khỏi cổ và trấn an cậu bé.

Theo Mail Online, sự việc xảy ra ở chung cư thuộc quận Basaksehir, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bé gái thông minh cứu bé trai bị tai nạn thang máy - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được hàng ngàn bình luận từ dân mạng. Ai nấy đều thót tim trước trải nghiệm kinh hoàng của bé trai, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho sự thông minh, nhanh trí của bé gái.

"Sau này cậu bé kia chắc không dám đi thang máy mất"; "Chứng kiến tai nạn kinh hoàng này mình còn thấy sợ chứ đừng nói là một đứa trẻ"; "Bé gái thật sự rất thông minh, kỹ năng sống tốt, thật đáng khen"; "Nếu không có bé gái thì không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra"; "Trẻ con nên được trang bị kỹ năng sống để xử lý những tình huống tương tự thế này"..., dân mạng bình luận.

Hy vọng qua đoạn clip trên, phụ huynh hãy trông nom con em mình cẩn thận hơn, dạy cho bé kỹ năng đi thang máy, đề phòng tai nạn để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.