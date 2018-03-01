Bé trai bị người thân xích cổ ở Thanh Hóa và sự thật đau lòng phía sau

Xã hội 01/03/2018 10:48

Nhiều giờ qua, cư dân mạng xôn xao với đoạn clip bé trai bị người thân dùng nhiều sợi dây xích quấn trên cổ. Mới đây, chính quyền địa phương đã lên tiếng tiết lộ sự thật đằng sau.

Hôm qua (28/2), người dân phát hiện một bé trai khoảng 13 – 14 tuổi bị xích cổ đi lang thang ở khu vực địa bàn xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Khi được hỏi, bé trai này trả lời do bị chú ruột xích lại.

Bé trai bị người thân xích cổ ở Thanh Hóa và sự thật đau lòng phía sau - Ảnh 1
Bé trai bị xích cổ đi lang thang ở khu vực xã Khuyến Nông - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Trung – Trưởng Công an xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn cho biết sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Công an viên đến hiện trường đưa đứa bé về trụ sở để làm rõ sự việc.

Bé trai bị người thân xích cổ ở Thanh Hóa và sự thật đau lòng phía sau - Ảnh 2
N. ăn trộm vàng và dây chuyền bạc của gia đình rồi bỏ đi chơi game nhiều ngày - Ảnh: Internet

Được biết, bé trai này tên là N. (sinh năm 2005, cư trú tại xóm 5, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo chia sẻ của gia đình, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do N. ăn trộm vàng và bỏ nhà đi. Mãi đến buổi chiều ngày 27/2, gia đình mới tìm được em nhưng không ai đánh đập hay chửi bới cậu bé. Sợ cháu bỏ đi nên chú của N. đã xích lại.

Hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ hư hỏng

Được biết, N. mất mẹ từ nhỏ, sau đó không lâu cha em cũng lập gia đình, N. về sống chung với bà nội (sinh năm 1930).

Bé trai bị người thân xích cổ ở Thanh Hóa và sự thật đau lòng phía sau - Ảnh 3
Ở địa phương, N. là thành phần nghiện game, hư hỏng - Ảnh: Internet

Ông Trung còn cho biết thêm: “Ở địa phương, cháu bé cũng thuộc thành phần nghiện game, là cháu bé quá hư. Trong quá trình làm việc, cháu N. khai cách đây mấy hôm có lấy 2 chỉ vàng tây là nhẫn cưới của chú thím và dây chuyền bạc ở chân, tay của hai con chú thím đem bán lấy tiền chơi điện tử. Tổng số tiền bán nhẫn vàng và dây chuyền bạc lần này là 540.000 đồng”.

Bà nội N. cũng cho biết, gia đình nghĩ cháu hư thì xích vào để bớt đi chứ cũng không đánh đập gì em.

Bé trai bị người thân xích cổ ở Thanh Hóa và sự thật đau lòng phía sau - Ảnh 4
Sau khi làm việc ở trụ sở Công an xã Khuyến Nông, N. hứa sẽ chăm lo học hành, không trộm cắp nữa - Ảnh: Internet

Cũng theo Công an xã Khuyến Nông, trong buổi làm việc N. cũng đã hứa sẽ chăm lo học hành, không đi chơi game nữa. Đồng thời cơ quan chức năng cũng đã đưa cháu N. về nhà và khuyên mọi người trong gia đình cũng đừng nên đánh đập, chửi bới gì cháu.

Đà Nẵng: Bắt 3 thanh thiếu niên nghiện game trộm 100 nắp bia

Đà Nẵng: Bắt 3 thanh thiếu niên nghiện game trộm 100 nắp bia

Bỏ nhà đi bụi và để có tiền chơi game, 3 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng đã rủ nhau trộm cắp tài sản, trong đó có 100 nắp bia trúng thưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị xích cổ bé trai bị người nhà xích cổ nghiện game

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 51 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày