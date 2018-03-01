Bé trai bị người thân xích cổ ở Thanh Hóa và sự thật đau lòng phía sau

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Trung – Trưởng Công an xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn cho biết sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo Công an viên đến hiện trường đưa đứa bé về trụ sở để làm rõ sự việc.

Hôm qua (28/2), người dân phát hiện một bé trai khoảng 13 – 14 tuổi bị xích cổ đi lang thang ở khu vực địa bàn xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Khi được hỏi, bé trai này trả lời do bị chú ruột xích lại.

Được biết, bé trai này tên là N. (sinh năm 2005, cư trú tại xóm 5, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Theo chia sẻ của gia đình, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do N. ăn trộm vàng và bỏ nhà đi. Mãi đến buổi chiều ngày 27/2, gia đình mới tìm được em nhưng không ai đánh đập hay chửi bới cậu bé. Sợ cháu bỏ đi nên chú của N. đã xích lại.

Được biết, N. mất mẹ từ nhỏ, sau đó không lâu cha em cũng lập gia đình, N. về sống chung với bà nội (sinh năm 1930).

Ở địa phương, N. là thành phần nghiện game, hư hỏng - Ảnh: Internet

Ông Trung còn cho biết thêm: “Ở địa phương, cháu bé cũng thuộc thành phần nghiện game, là cháu bé quá hư. Trong quá trình làm việc, cháu N. khai cách đây mấy hôm có lấy 2 chỉ vàng tây là nhẫn cưới của chú thím và dây chuyền bạc ở chân, tay của hai con chú thím đem bán lấy tiền chơi điện tử. Tổng số tiền bán nhẫn vàng và dây chuyền bạc lần này là 540.000 đồng”.

Bà nội N. cũng cho biết, gia đình nghĩ cháu hư thì xích vào để bớt đi chứ cũng không đánh đập gì em.

Sau khi làm việc ở trụ sở Công an xã Khuyến Nông, N. hứa sẽ chăm lo học hành, không trộm cắp nữa - Ảnh: Internet

Cũng theo Công an xã Khuyến Nông, trong buổi làm việc N. cũng đã hứa sẽ chăm lo học hành, không đi chơi game nữa. Đồng thời cơ quan chức năng cũng đã đưa cháu N. về nhà và khuyên mọi người trong gia đình cũng đừng nên đánh đập, chửi bới gì cháu.