Trong lúc cha mẹ đi chúc Tết họ hàng vào mùng 3, bé trai 7 tuổi ở nhà múc nước đổ vào chuồng bò, dê nhưng không may té xuống ao tử vong.

Được biết sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 18/2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), tại ấp 2, An Khương, huyện Hớn Quản (Bình Phước). Nạn nhân là bé Điểu Thành Đạt (7 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sau khi kết thúc bữa cơm đoàn viên cùng gia đình vào trưa mùng 3, gia đình không thấy Đạt nên đi tìm. Khi đến phía sau chuồng dê, bò của gia đình anh Điểu Minh (cậu nạn nhân), mọi người phát hiện một chiếc dép của Đạt nằm gần mặt ao. Nghi có điều chẳng lành, anh Minh đã hô hoán mọi người đến giúp đỡ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Thời Đại

Sau khoảng 5 phút lặn kiếm, thi thể của Đạt được vớt lên. Theo lời kể của người thân trong gia đình, trong lúc cha mẹ em đi chúc Tết họ hàng, vì trời nóng nên Đạt ở nhà múc nước cho dê, bò nhưng không may ngã xuống ao.

Được biết Đạt hiện đang học lớp 2 tại trường tiểu học An Khương. Bờ ao mà Đạt tử vong nằm cách nhà của gia đình khoảng 100m. Đây chính là nguồn nước để gia đình tưới tiêu, chăn nuôi.

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