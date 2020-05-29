Trong lúc người mẹ mải làm việc, bé trai 4 tuổi tự chơi xung quanh và không may ngã xuống hố ga không đậy nắp tử vong.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai ngã xuống hố ga không đậy nắp dẫn đến tử vong.

Người thân khóc ngất bên thi thể bé trai 4 tuổi ngã xuống hố ga không đậy nắp - Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cùng con trai là cháu Trần Văn Huy (4 tuổi) ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc.

Trong lúc chị Nghiêm làm việc thì cháu Huy tự chơi xung quanh. Đến 18 giờ tối cùng ngày, chị Nghiêm đi về nhà thì không thấy con đâu nên hốt hoảng đi tìm. Lúc này, người mẹ mới nhớ ra lúc chiều con trai chơi gần một hố ga bên đường ven biển.

Hố ga này nằm bên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn qua thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà nhưng không có nắp đậy. Miệng hố ga khá lớn, bên trong sâu và có nhiều nước. Tuy không có nắp đậy nhưng xung quanh cũng không có biển cảnh báo hay rào chắn nào.

Hố ga không đậy nắp nhưng xung quanh không có rào chắn hay biển cảnh báo - Ảnh: Tổ Quốc

Khi một số người dân bật đèn pin soi xuống dưới thì bàng hoàng phát hiện bé Huy đã tử vong.

Được biết, gia đình chị Nghiêm thuộc diện khó khăn. Vợ chồng chị có 2 người con, cháu Huy là con thứ 2. Chứng kiến người phụ nữ gào khóc bên thi thể con trai xấu số, người dân có mặt tại hiện trường đều không cầm được nước mắt.

Nhận tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

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