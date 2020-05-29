Bé trai 4 tuổi ngã xuống hố ga không đậy nắp tử vong, người thân gào khóc bên thi thể khiến ai nấy xót xa

Xã hội 29/05/2020 09:53

Trong lúc người mẹ mải làm việc, bé trai 4 tuổi tự chơi xung quanh và không may ngã xuống hố ga không đậy nắp tử vong.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai ngã xuống hố ga không đậy nắp dẫn đến tử vong.

nga xuong ho ga 1
Người thân khóc ngất bên thi thể bé trai 4 tuổi ngã xuống hố ga không đậy nắp - Ảnh: Tổ Quốc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Nghiêm (trú thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) cùng con trai là cháu Trần Văn Huy (4 tuổi) ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc.

Trong lúc chị Nghiêm làm việc thì cháu Huy tự chơi xung quanh. Đến 18 giờ tối cùng ngày, chị Nghiêm đi về nhà thì không thấy con đâu nên hốt hoảng đi tìm. Lúc này, người mẹ mới nhớ ra lúc chiều con trai chơi gần một hố ga bên đường ven biển.

Hố ga này nằm bên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn qua thôn Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà nhưng không có nắp đậy. Miệng hố ga khá lớn, bên trong sâu và có nhiều nước. Tuy không có nắp đậy nhưng xung quanh cũng không có biển cảnh báo hay rào chắn nào.

nga xuong ho ga 2
Hố ga không đậy nắp nhưng xung quanh không có rào chắn hay biển cảnh báo - Ảnh: Tổ Quốc

Khi một số người dân bật đèn pin soi xuống dưới thì bàng hoàng phát hiện bé Huy đã tử vong.

Được biết, gia đình chị Nghiêm thuộc diện khó khăn. Vợ chồng chị có 2 người con, cháu Huy là con thứ 2. Chứng kiến người phụ nữ gào khóc bên thi thể con trai xấu số, người dân có mặt tại hiện trường đều không cầm được nước mắt.

Nhận tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Lâm Đồng: Người thân bàng hoàng phát hiện học sinh lớp 4 tử vong trong tư thế treo cổ

Lâm Đồng: Người thân bàng hoàng phát hiện học sinh lớp 4 tử vong trong tư thế treo cổ

Vài ngày trước khi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, B. có nói với gia đình là sẽ nghỉ học. Nạn nhân đang là học sinh lớp 4.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn thương tâm tai nạn trẻ em Hà Tĩnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 59 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 1 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 18 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản