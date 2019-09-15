Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 1 tuổi tử vong ngay sau buổi đầu tiên đến lớp gây xôn xao dư luận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ bé trai 1 tuổi tử vong ở một điểm giữ trẻ tư thục tại xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Nạn nhân là bé N.H.L. (SN 2018). Khoảng 8 giờ sáng nay (15/9), mẹ bé L. đưa con đến điểm giữ trẻ tư thục. Tới khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi uống sữa, bé trai có biểu hiện nôn ói và khó thở.

Thấy bé có dấu hiệu bất thường, cô giáo lập tức đưa bé trai đến Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò để cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.



Bé trai 1 tuổi tử vong ở điểm giữ trẻ trong ngày đầu tiên đi học - Ảnh: Người Lao Động

Ông Ph. (chủ điểm giữ trẻ) cho biết bé L. mới đi học ngày đầu tiên. Trước khi sự việc xảy ra, điểm giữ trẻ của ông trông giữ hơn 10 trẻ, đa phần là con em của người dân lao động. Đây là điểm giữ trẻ được hoạt động từ năm 2011 và có giấy phép kinh doanh.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trẻ tử vong ở trường mầm non.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra sự việc bé trai tử vong khi mới đi học không lâu gây xôn xao dư luận.

Sáng 6/8, bé L. (6 tuổi) được xe đưa đón đưa đến trường. Tuy nhiên bé trai bị bỏ quên trên xe, dẫn đến tử vong vì suy hô hấp và sốc nhiệt.

Sau vụ việc, người giữ trẻ và tài xế lái xe đã bị khởi tố tội Vô ý làm chết người.

Clip bé 2 tuổi cầm vô lăng ô tô chạy băng băng trên quốc lộ ở Hà Tĩnh Một đoạn clip dài gần 50 giây ghi lại một cháu bé khoảng 2 tuổi được người lớn cho cầm vô lăng trong khi chiếc xe vẫn băng băng trên quốc lộ.

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