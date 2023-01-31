Sau khi báo cáo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lập biên bản sự việc. Bé gái được đưa đến Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ để chăm sóc.

Theo thông tin từ VOV, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên tối 30/1. Khoảng 21h ngày 29/1, vợ chồng ông B.V.L (47 tuổi, xã Cẩm Mỹ) phát hiện một bé gái được đặt trong chiếc nôi trước cổng nhà. Bên cạnh đó là nhiều đồ dùng của trẻ sơ sinh như tã, quần áo, sữa, kèm mẫu giấy viết tay với nội dung: "Do hoàn cảnh không nuôi được bé, biết anh chị hiếm muộn nên em muốn gửi gắm anh chị nuôi hộ".

Sau khi báo cáo chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã đến hiện trường lập biên bản sự việc. Bé gái được đưa đến Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ để chăm sóc. Bé gái được xác định khoảng 2 tuần tuổi.

Sau thời hạn 7 ngày nếu không có người thân của cháu bé đến nhận, chính quyền sẽ làm các thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định.

Bé gái sơ sinh được phát hiện trước cổng nhà của vợ chồng bị hiếm muộn - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Theo thông tin từ VTC news, mới đây, ngày 11/1, người dân thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, toàn thân tím tái bị bỏ rơi gần miệng cống nước nên trình báo. Bé gái nặng 2,4 kg, được quấn tấm chăn mỏng. UBND xã Sơn Tây đã cử cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe và thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Ngoài ra, cách đây không lâu, ngày 18/10/2022, một bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp được người đàn ông chở than ở xã Vĩnh Trung, Nha Trang (Khánh Hòa) phát hiện.

Ngày 18/10/2022, ông Vũ Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang), cho biết một người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh trong thùng xốp ở khu vực cầu sông Tắc, rẽ xuống đường đất (thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung). Lãnh đạo xã đã đưa bé gái về chăm sóc sức khỏe và đang làm thủ tục cho người nhặt được bé để nhận làm con nuôi. Thời điểm đưa lên bệnh viện, bé nặng 2,7kg, sức khỏe khá yếu, phải điều trị. Đến hôm nay, sau khi xét nghiệm lại sức khỏe bé đã ổn định, đã bú sữa ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-vo-chong-hiem-muon-kem-loi-nhan-nho-nuoi-ho-vi-hoan-canh-kho-khan-550800.html