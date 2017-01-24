Bé gái sinh ra giống 'người ngoài hành tinh' bị mẹ ruột bỏ đói

Theo trang này đưa tin, người mẹ sau khi nhìn thấy con của mình đã từ chối cho bé bú và sợ hãi đến nỗi phải ngất đi. Người mẹ này hiện nay 28 tuổi, cô yêu cầu giữ bí mật tên đã hạ sinh một bé gái tại bang Patna của bang Bihar, miền đông Ấn Độ vào ngày chủ nhật.

Ngay sau khi cô sinh được vài giờ, người dân nước này đã đổ xô đến bệnh t? vi ện nơi cô nằm chỉ để nhìn thoáng qua cô và đứa trẻ. Các bác sĩ và cán bộ y tế đã phải rất vất vả để đuổi hết nhóm người hiếu kỳ tập trung lại để xem đứa trẻ kỳ lạ này.

Khi nhìn thấy đứa con của mình được sinh ra, cặp bố mẹ trẻ này đã không kiềm được nước mắt, cô cho rằng đứa bé đang bị trừng phạt bởi một lời nguyền của các vị thần linh. Từ lúc được sinh ra đến khi xuất viện, đứa bé không hề được mẹ ẫm bồng lần nào. Người mẹ cảm thấy ghê sợ khi tiếp xúc với cô bé.

Người mẹ trẻ nói rằng: “Tôi không thể tin việc này có thể xảy ra với mình. Cả nhà tôi đã bị phá hủy hoàn toàn, tôi thật sự muốn được làm mẹ của những đứa trẻ bình thường dù là trai hay gái đều được”.

Các bác sĩ cho biết, cô bé sẽ không sống được lâu vì các bộ phận trong cơ thể bé không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, cơ hội sống sót chỉ khoảng 1 phần 10 triệu.

Căn bệnh cô bé mắc phải là một bệnh di truyền, có tên là Harlequin Ichthyosis do suy dinh dưỡng ác tính. Căn bệnh này khiến da giống như vảy cá và vùng mặt bị biến dạng nặng nề. Căn bệnh đã khiến cho mắt, mũi, chân tay và bộ phận sinh dục của đứa trẻ bị biến dạng.

Khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, da người bệnh sẽ bị nứt ra, gây nhiễm trùng nghiêm trọng và dẫn đến tử vong.

Khi những hình ảnh của đứa trẻ được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, đã nhận được rất nhiều sự chú ý của dư luận. “Nhìn đứa trẻ vừa đáng sợ vừa đáng thương mong cháu mạnh mẽ vượt qua những đau đớn của căn bệnh”, một cư dân mạng chia sẻ.

“Người mẹ chắc hẳn đau lòng lắm, ai cũng muốn con mình sinh ra xinh đẹp và khỏe mạnh. Không ngờ đứa trẻ lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này”, một chia sẻ khác của người dùng mạng xã hội.