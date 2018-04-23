Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bị bỏng nặng: Cha mẹ kiệt quệ vì đóng viện phí 2 triệu/ngày

Xã hội 23/04/2018 12:47

"Còn nước còn tát, khó khăn mấy vợ chồng tôi cũng phải cố. Mỗi đêm đứng ngoài cửa nhìn thấy con đau đớn mà mình nghẹn nước mắt…", người cha nghẹn ngào tâm sự.

Nạn nhân là bé Nguyễn Hà Anh (2 tuổi, trú tại khu 2 phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Bé gái đã qua cơn nguy kịch sau khi bị bỏng nặng do ngã vào nồi bỗng rượu. Hiện tại, bệnh nhi đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Theo các bác sĩ, Hà Anh vẫn đang phải thở máy, tiếp tục điều trị cho sức khỏe ổn định rồi mới tiến hành cấy ghép da.

Điều đau lòng là, gia cảnh của bé Hà Anh rất khó khăn. Chị Lê Thị Huệ (34 tuổi, mẹ bé gái) là công nhân làm việc cho một công ty ở Quảng Ninh. Cha của em là anh Nguyễn Quang Mừng (37 tuổi), làm công việc tự do, nay đây mai đó nên thu nhập không ổn định.

Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bị bỏng nặng: Cha mẹ kiệt quệ vì đóng viện phí 2 triệu/ngày - Ảnh 1

Bé gái 2 tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào nồi bỗng rượu vừa nấu - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Do cuộc sống khó khăn nên hàng ngày vợ chồng chị Huệ gửi hai anh em bé Hà Anh sang bà ngoại chăm sóc để có thời gian đi làm thuê, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Lau dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ, chị Huệ kể, chiều tối 9/4 khi đang chuẩn bị về nhà, chị bàng hoàng nghe tin bé Hà Anh ngã vào nồi bỗng rượu vừa nấu xong dẫn đến bỏng nặng. Chỉ trong chốc lát, bé gái chơi đùa với bạn rồi sẩy chân khiến bà ngoại em trở tay không kịp. Chị Huệ gần như ngã quỵ vì sốc, tai ù đi để mặc những tiếng nấc ngắt quãng từ phía bên kia của đầu dây điện thoại.

Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bị bỏng nặng: Cha mẹ kiệt quệ vì đóng viện phí 2 triệu/ngày - Ảnh 2
Chị Huệ gầy rộc đi sau nhiều đêm chăm con trong Viện Bỏng - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Sau khi được mọi người sơ cứu, cháu Hà Anh được đưa đến Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên. Do vết bỏng nặng, bé gái 26 tháng tuổi tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Theo chẩn đoán ban đầu, cháu bé bị bỏng 40%, nặng cấp độ 3 và đang có chiều hướng rất xấu, chuyển dần sang cấp độ 4.

Rạng sáng hôm sau, các bác sĩ quyết định chuyển bé lên Viện Bỏng quốc gia cấp cứu. Cháu bé được các bác sỹ tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu, sức khỏe rất yếu, da bị tổn thương nghiêm trọng, giác mạc bị ảnh hưởng nặng nề…

Nhờ sự tích cực cứu chữa của các bác sĩ, bé gái đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, sau khi sức khỏe của em hồi phục, những phần da tốt ở hai chân sẽ được ghép vào vùng da bị tổn thương ở cánh tay, ngực và mặt.

Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bị bỏng nặng: Cha mẹ kiệt quệ vì đóng viện phí 2 triệu/ngày - Ảnh 3
Do viện phí quá cao, anh Mừng phải vay mượn khắp nơi khiến kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ - Ảnh: Gia đình & Xã Hội

Hoàn cảnh của vợ chồng chị Huệ vốn chẳng mấy khá giả, từ khi con gái đi bệnh viện, kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ. Số tiền kiếm được hàng tháng chỉ đủ tiêu xài và nuôi hai con. Những ngày qua, vợ chồng chị Huệ phải vay mượn khắp nơi để đóng số tiền viện phí mỗi ngày lên tới hơn 2 triệu đồng.

"Còn nước còn tát, khó khăn mấy vợ chồng tôi cũng phải cố. Mỗi đêm đứng ngoài cửa nhìn thấy con đau đớn mà mình nghẹn nước mắt…", anh Mừng nghẹn ngào tâm sự.

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Buổi sáng, cháu bé đến lớp bình thường. Buổi trưa, gia đình chị Vũ Thị Hương bàng hoàng khi nghe tin con phải cấp cứu vì bị ngã, chấn thương nặng ở đầu.

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