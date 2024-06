Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 26/1/2024, cháu Mai Ngọc Như Ý (3 tuổi, thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) từ nhà chạy ra phía đường. Lúc này xe ben chở đá, biển số 81H1-013.92 do tài xế Lê Tuấn (trú xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, Kon Tum, tài xế của Công ty TNHH MTV Huỳnh Anh) điều khiển lao từ trên dốc tới.

Chị Phương và cháu Như Ý chưa hết bàng hoàng, đau đớn sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Chị Phương bức xúc: “Xe ben chở đá quá tải đi vào đường có cắm biển hạn chế tải trọng. Đường hư có thể làm lại được, nhưng đôi chân cháu mất đi rồi, cuộc đời có lấy lại được không”.

Ngày 30/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh có thông báo kết luận vụ tai nạn “thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ, anh Tuấn không thể thấy trước hoặc buộc phải thấy trước hậu quả do hành vi của mình gây ra”.

Do đó, hành vi của tài xế Lê Tuấn không cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật hình sự. Theo cơ quan Công an, nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do cháu Như Ý còn nhỏ đi ra đường không có người lớn dắt, không đảm bảo an toàn.

Công an huyện Chư Pưh kết luận, tài xế Tuấn chở hàng quá tải (xác xe 13 tấn, hàng hóa 20 tấn) đi vào đường có biển cấm xe có tải trọng toàn bộ xe quá 10 tấn (biển P.115) “chỉ là lỗi vi phạm hành chính, nên chuyển hồ sơ đến đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện để xử lý theo quy định”.

Gia đình cháu Như Ý cho rằng, việc tài xế đi vào đường có biển cấm là không đúng quy định pháp luật, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe nạn nhân.

Người dân sẽ cung cấp thêm các chứng cứ mới để cơ quan tố tụng (Công an, Viện kiểm sát) huyện Chư Pưh xem xét lại hồ sơ vụ án cũng như có thông báo giải thích cho gia đình nạn nhân được rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như trên. Vào tháng 8/2018, theo báo Tiền Phong, sau cú va chạm với xe tải trong lúc đang lưu thông trên đường cùng mẹ, bé gái 10 tuổi bị đứt lìa 1/3 cẳng chân trái và mất nhiều máu.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, câu nói “Xin hãy cứu chân cho con” của cô bé khiến nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh: Tiền Phong

Đó là trường hợp của bệnh nhi Đ.N.H.P ( 10 tuổi ) từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á chuyển tới trong tình trạng đứt lìa 1/3 cẳng chân trái và mất máu quá nhiều. Đội ngũ các y bác sĩ khoa Cấp cứu chẩn đoán em bị đứt lìa 1/3 cẳng chân trái, rách tầng sinh môn và vết thương bẹn trái. Em được chuyển vào phòng hồi sức – săn sóc đặc biệt.

Theo lời kể của mẹ bé P,, hôm xảy ra sự việc, chị cùng bác của bé P và bé đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe tải tông phải. “Con tôi bị xe tải cán đứt lìa chân trái, bác của cháu bị gãy chân và tôi thì bị xây xát chân và tay. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, đến khi nhận thức được quay sang tìm con thì tôi thấy con được người dân bế lên trong tình trạng mất một bên chân. Khi ấy tôi gần như ngã quỵ”, mẹ bệnh nhi cho biết.

Sau đó bé P được đưa đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á và được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Trên đường di chuyển, bé P không khóc mà còn liên tục đặt những câu hỏi kiến bất cứ ai nghe thấy cũng không cầm được nước mắt. Bé liên tục hỏi nữ nhân viên điều dưỡng: “Cô ơi, sao con giơ chân chỉ được đến đây vậy?”; “Cô ơi, cô cứu con với?; “Cô ơi, cô bảo bác sĩ cứu chân của con nha!”; “Cô ơi, chân của con có chữa được không?”.

Theo các BS, mặc dù được cứu chữa tận tình nhưng do tình trạng quá nặng nên chân của bệnh nhi đã không thể cứu được và bắt buộc phải đoạn chi.

Sáng ngày 31/7/2018, em đã được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật cố định khung xương chậu.