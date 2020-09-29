Người chồng bức xúc cho biết bản thân mình làm việc vất vả vì gia đình nhưng vợ bỏ nhà theo trai lạ, để mặc 2 con nhỏ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện chồng bắt quả tang vợ bỏ nhà theo trai khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin chia sẻ, người vợ bỏ mặc hai con 6 tuổi và 3 tuổi rồi đi với gã đàn ông khác cả tháng trời. Người chồng phải bỏ việc để đi tìm thì bắt được giữa đường.

Chồng trách móc vợ bỏ nhà theo trai lạ - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, người chồng không hề động tay động chân như những vụ đánh ghen khác. Anh chỉ ôn tồn giải thích cho mọi người xung quanh biết.

"Vợ em, em xuống Hải Phòng làm việc thì ở nhà vợ bị thằng này dụ dỗ, nửa đêm hai đứa dụ nhau đi. Ở nhà gọi điện báo với em là vợ mất tích rồi tìm không thấy. Anh là chồng hay đứa này là chồng, em đứng về phía bên nào?

Làm được 1 thời gian nhớ vợ, sắp về thì vợ như thế này. Anh quay cho em cái video, có gì em chịu. Tao lạ gì chúng mày!", người chồng giải thích.

Lúc này, một người phụ nữ khuyên anh chồng không nên vì bực tức mà đánh đập vợ. Người chồng lập tức phân trần: "Không không, yêu vợ lắm, em chỉ tát một cái vì lý do không tôn trọng con, không tôn trọng chồng, trời mưa gió mà bỏ đi để con khóc suốt đêm!

Anh mất bao nhiêu tiền bạc, không có tiền phải vay chạy cả đêm đến giờ đứng canh ở đây. Anh lên trên phố đi làm để có tí tiền nuôi gia đình mà em làm ăn thế à? Tháng 31 ngày làm không nghỉ ngày nào, nghĩ vợ rồi con cái nên phải làm. Anh chỉ tát thôi, tát chứ chưa đánh đâu nhá".

Người vợ không lên tiếng trước những lời trách mắng của chồng - Ảnh cắt từ clip

Suốt thời gian bị chồng trách móc, cô vợ cùng gã đàn ông kia không lên tiếng nói bất cứ lời nào. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều thương cảm anh chồng hiền lành, chăm chỉ nhưng vợ lại không biết trân trọng. Bên cạnh đó, nhiều người mong cô vợ hãy suy nghĩ lại vì hai con còn quá nhỏ và cần tình yêu thương của mẹ.

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