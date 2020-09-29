Bắt quả tang vợ bỏ nhà theo trai cả tháng trời, chồng bức xúc: 'Trời mưa gió mà bỏ nhà đi để con khóc suốt đêm'

Xã hội 29/09/2020 14:46

Người chồng bức xúc cho biết bản thân mình làm việc vất vả vì gia đình nhưng vợ bỏ nhà theo trai lạ, để mặc 2 con nhỏ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện chồng bắt quả tang vợ bỏ nhà theo trai khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin chia sẻ, người vợ bỏ mặc hai con 6 tuổi và 3 tuổi rồi đi với gã đàn ông khác cả tháng trời. Người chồng phải bỏ việc để đi tìm thì bắt được giữa đường.

vo bo nha theo trai 1
Chồng trách móc vợ bỏ nhà theo trai lạ - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, người chồng không hề động tay động chân như những vụ đánh ghen khác. Anh chỉ ôn tồn giải thích cho mọi người xung quanh biết.

"Vợ em, em xuống Hải Phòng làm việc thì ở nhà vợ bị thằng này dụ dỗ, nửa đêm hai đứa dụ nhau đi. Ở nhà gọi điện báo với em là vợ mất tích rồi tìm không thấy. Anh là chồng hay đứa này là chồng, em đứng về phía bên nào? 

Làm được 1 thời gian nhớ vợ, sắp về thì vợ như thế này. Anh quay cho em cái video, có gì em chịu. Tao lạ gì chúng mày!", người chồng giải thích.

Lúc này, một người phụ nữ khuyên anh chồng không nên vì bực tức mà đánh đập vợ. Người chồng lập tức phân trần: "Không không, yêu vợ lắm, em chỉ tát một cái vì lý do không tôn trọng con, không tôn trọng chồng, trời mưa gió mà bỏ đi để con khóc suốt đêm!

Anh mất bao nhiêu tiền bạc, không có tiền phải vay chạy cả đêm đến giờ đứng canh ở đây. Anh lên trên phố đi làm để có tí tiền nuôi gia đình mà em làm ăn thế à? Tháng 31 ngày làm không nghỉ ngày nào, nghĩ vợ rồi con cái nên phải làm. Anh chỉ tát thôi, tát chứ chưa đánh đâu nhá".

vo bo nha theo trai 2
Người vợ không lên tiếng trước những lời trách mắng của chồng - Ảnh cắt từ clip

Suốt thời gian bị chồng trách móc, cô vợ cùng gã đàn ông kia không lên tiếng nói bất cứ lời nào. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều thương cảm anh chồng hiền lành, chăm chỉ nhưng vợ lại không biết trân trọng. Bên cạnh đó, nhiều người mong cô vợ hãy suy nghĩ lại vì hai con còn quá nhỏ và cần tình yêu thương của mẹ. 

Làm lễ kỉ niệm ngày cưới linh đình, khoe nhà mới xây dựng khang trang, nhưng cô dâu Thu Sao lại để lộ ngôi nhà sàn cũ kĩ của bố mẹ chồng

Làm lễ kỉ niệm ngày cưới linh đình, khoe nhà mới xây dựng khang trang, nhưng cô dâu Thu Sao lại để lộ ngôi nhà sàn cũ kĩ của bố mẹ chồng

Luôn chia sẻ góc nhà đẹp đẽ của gia đình mình, nhưng mới đây cô dâu Thu Sao lại để lộ một số hình ảnh về ngôi nhà sàn cũ kĩ, nơi bố mẹ Hoa Cương sinh sống.

Xem thêm
Từ khóa:   clip đánh ghen bắt quả tang vợ ngoại tình clip gây bão mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn