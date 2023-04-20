Bắt đối tượng lừa đảo 11 đồng hương bán qua nước ngoài

Ban đầu, Tín liên lạc về quê, hỏi thăm sức khỏe, công việc của đồng hương rồi giới thiệu "việc nhẹ, lương cao" nhằm dụ dỗ, lừa nhiều người bán sang nước ngoài với mức hoa hồng là 35 triệu/người.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lê Bảo Tín (29 tuổi, ngụ thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7/2022, Tín rời quê hương đi sang nước ngoài để tìm kiếm việc làm.

Tín được một người ngoại quốc thuê và trả lương 17 triệu đồng/tháng. "Ông chủ" này ra điều kiện với Tín lập nhóm đa cấp lừa người Việt Nam mở tài khoản đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt. Nếu Tín dụ dỗ, lừa đưa được thêm người tham gia vào nhóm sẽ được trả 35 triệu đồng/người...

Đối tượng Lê Bảo Tín bị bắt giữ - Ảnh: Báo Tin tức

Mặc dù, biết rõ hoạt động của nhóm này là lừa đảo, vi phạm pháp luật, nhưng Tín vẫn đồng ý.

Tín đã liên lạc về quê nhà, ban đầu là hỏi thăm sức khỏe, công việc rồi tâm sự “sang đây làm việc công việc nhẹ, lương cao” nhằm dụ dỗ, lừa đưa người sang để hưởng tiền hoa hồng.

Dẫn tin từ Báo Tin tức, từ tháng 8/2022 đến đầu tháng 10/2022, Lê Bảo Tín đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đưa 11 người sang nước ngoài làm việc. Các nạn nhân bị Lê Bảo Tín lừa bán được tổ chức thành một nhóm và bị ép ký các hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng; bị cưỡng ép lao động, không cho ra khỏi cơ sở.

Lê Bảo Tín khai nhận hành vi phạm tội của mình tại trụ sở công an - Ảnh: Pháp Luật plus

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Con Cuông bắt Lê Bảo Tín về hành vi “Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Bảo Tín đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện tất cả các nạn nhân bị lừa bán đã được trở về với gia đình.

Chém vợ chồng anh trai thương vong rồi tự sát bằng điện Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường vụ việc. Hung khí gây án được xác định là một con dao phát cỏ dài 60cm.

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