TP. Hồ Chí Minh: 2 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp lễ 30/4

Xã hội 20/04/2023 20:16

Dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây, TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Mình cùng các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để miền Nam được giải phóng, đất nước được thống nhất.

Dẫn tin từ Kinh tế và Đô thị, theo đại diện Sở VH&TT, trong dịp lễ kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023) và kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) sẽ có nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức để người dân thưởng thức.

TP. Hồ Chí Minh: 2 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp lễ 30/4 - Ảnh 1
TP.HCM sẽ bắn pháo hoa vào đêm 30/4 - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15, ngày 30/4. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường Hầm sông Sài Gòn và bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Ngoài ra còn có Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” và Ngày hội “Non sông thống nhất” diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 6/5 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Trong ngày 28/4 sẽ diễn ra Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Đồi không tên – TP Thủ Đức); Nghĩa trang TP (Lạc Cảnh – TP Thủ Đức); Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi; Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi); Nghĩa trang Chính sách TP (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi); Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi).

Cùng với đó là Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (quận 4); Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (quận 1).

TP. Hồ Chí Minh: 2 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp lễ 30/4 - Ảnh 2
Hai khu vực bắn pháo hoa là đầu đường Hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) - Ảnh: Một thế giới online

Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, gồm chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023); kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 28/4 tại Khu vực đường Nguyễn Huệ được trực tiếp truyền hình - truyền thanh và phát trên các hạ tầng truyền thông số.

Tại các địa phương, tối ngày 30/4 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật tại TP Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và tối ngày 1/5 diễn ra tại quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ.

Đối với Giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 47 Vô địch TPHCM mở rộng năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 22/4 tại phía trước Nhà hát TP. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

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