Bắt giữ nghi phạm giết người tại đồi cao su ở Lai Châu sau 4 ngày lẩn trốn

Xã hội 12/01/2023 07:50

Sau 4 ngày lẩn trốn, Lù Xuân Minh - nghi phạm giết người, cướp tài sản tại đồi cao su (huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 11/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 0123G bắt đối tượng Lù Xuân Minh (23 tuổi, trú tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. 

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/1, người dân địa phương phát hiện tại khu vực đồi cao su, cách QL 100, thuộc xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Lai Châu, có 1 người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm trên người. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh, lực lượng công an tỉnh Lai Châu xác định đối tượng nghi vấn số 1 trong vụ án là Lù Xuân Minh.

Qua xác minh, nạn nhân là Vũ Văn Y. (44 tuổi, trú tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).  

Bắt giữ nghi phạm giết người tại đồi cao su ở Lai Châu sau 4 ngày lẩn trốn - Ảnh 1
Nghi phạm Lù Xuân Minh bị bắt giữ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, Lù Xuân Minh lừa nạn nhân từ tỉnh khác đi bằng xe máy BKS 34M6-9144 (của người tên Trung tại Nam Sách - Hải Dương đã bán qua nhiều chủ) lên địa bàn để gây án. Sau khi gây án, Minh đi xe lên xã biên giới Dào San (huyện Phong Thổ) cách nơi gây án khoảng 40km và bán cho 1 người dân trên địa bàn với giá 4 triệu đồng.

Tiến hành truy vết, Công an tỉnh Lai Châu nhận định đối tượng hiện đang lẩn trốn trong rừng khu vực biên giới (Việt Nam - Trung Quốc) nên đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị hiện đại với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ, nhân dân, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Bắt giữ nghi phạm giết người tại đồi cao su ở Lai Châu sau 4 ngày lẩn trốn - Ảnh 2
Công an tỉnh Lai Châu đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị hiện đại với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt đối tượng - Ảnh: Vietnamnet

Sau 84 giờ truy bắt, đến 16h30 ngày 11/1 Ban Chuyên án đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm đang bỏ trốn tại khu vực rừng thuộc bản Ho Sao Chải, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lù Xuân Minh khai nhận đã thuê nạn nhân chở hắn bằng xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu. Khi về đến Bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, đối tượng dùng dao chuẩn bị từ trước đâm 13 nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh cướp toàn bộ tài sản và lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. 

Hiện tại, nghi phạm đã được đưa về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi.

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