Bắt gặp chồng trên giường với nhân tình, người vợ lột hết quần áo bắt 'bồ nhí' đi khắp khu phố

Theo thông tin được đăng tải trên trang Mirror, người phụ nữ trong t? vi deo sinh sống ở Cubatao, Sao Paulo, Brazil. Sau khi bắt gặp ngay tại trận chồng mình với cô gái trẻ đang “lăn lộn” trên giường, người vợ đã rất tức giận liền dùng dao cắt phăng mái tóc rồi lột sạch quần áo của cô gái này. Chưa dừng lại ở đó, người vợ này còn bắt cô gái trẻ phải đi xung quanh con phố mà cô đang sống trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trang này còn cho biết, cô gái khỏa thân trong đoạn video năm nay chỉ mới 20 tuổi, còn người tình của cô đã có vợ và hai người con trai 16 và 18 tuổi.

Theo lời kể của một vài người chứng kiến sự việc, thì sau khi người vợ bỏ đi thì người chồng mới bẽn lẽn nhặt quần áo đưa cho người yêu của mình mặc vào và đưa cô gái về nhà.

Được biết, người phụ nữ này không chỉ đến “bắt gian” một mình mà còn đi cùng hai cậu con trai. Cũng chính hai người này đã giúp mẹ quay lại đoạn video trên. Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, nó đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người trong đó có cảnh sát.

Được đăng tải kèm với đoạn video là những lời lẽ hết sức bức xúc của người vợ: “Tôi không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì hay bắt họ phải ngừng suy nghĩ, cười nhạo mình. Tôi sẽ chỉ cho mọi người biết nên xử lý những kẻ cướp chồng người khác như thế nào. Gã chồng cũ của tôi cũng đã nhận những hình phạt tương tự”.

Như thông tin nhận được hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra để tìm ra cô gái và người phụ nữ trong đoạn video trên để xử lý. Ban đầu, cảnh sát Cubatao lên kế hoạch tìm kiếm tin tức nạn nhân để điều tra làm rõ. Nhưng ngay lập tức cô đã được chị gái của mình đưa đến đồn cảnh sát báo án. Người chị cho biết, em gái của mình bị thương khá nặng, từ sau khi trở về nhà luôn tự nhốt mình trong nhà và không ngừng khóc.

Những kẻ hành hung người khác rồi quay lại tung lên mạng xã hội sẽ phại chịu mức án tồi thiểu là 10 năm tù vì những tội danh như đe dọa, chửi bới, bôi dọa danh dự và gây thương tích cho người khác.

Người phát ngôn của cảnh sát trong khu vực Cubatao cho biết vụ việc đang được tiến hành điều tra và làm rõ.