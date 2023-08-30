Bão Saola giật cấp 17 tiến gần Biển Đông, xuất hiện thêm bão Haikui phức tạp và khó lường

Trong 24 giờ tới, bão Sao La di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ di chuyển 10 - 15 km/giờ, tiếp tục di chuyển vào Biển Đông và trở thành bão số 3.
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Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bão Saola đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h ngày 31-8, bão Saola di chuyển theo hướng Tây Bắc vào Biển Đông, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, ảnh hưởng đến toàn bộ phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 1h ngày 1-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.
Rạng sáng ngày 2-9, bão Saola tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, ảnh hưởng đến phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Từ 72 - 120 giờ tiếp theo, bão Saola di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ có khả năng yếu dần.
Theo báo Thanh Niên, Ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng tối và đêm nay (30.8), bão Sao La có khả năng đi vào đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3.
"Có rất nhiều các kịch bản khác nhau bởi cùng thời điểm này, cách bão Sao La khoảng 1.400 km về phía đông có một cơn bão khác là Haikui đã hình thành. Cơn bão này đang có xu hướng dịch chuyển về phía Trung Quốc, khi bão Sao La vào Biển Đông có thể tương tác với bão Haikui", ông Tuấn nói.
Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển:
Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm 30-8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, sau tăng lên cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.
Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5m.