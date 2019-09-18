Bàng hoàng chú rể tử vong bất ngờ ngay trước ngày cưới

Xã hội 18/09/2019 11:17

Vụ việc chú rể tử vong dưới mương nước ngay trước ngày cưới xảy ra ở huyện Đức Hòa (Long An) khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, tại huyện Đức Hòa (Long An) xảy ra vụ chú rể tử vong ngay trước ngày cưới gây xôn xao dư luận địa phương.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Duy (23 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) được phát hiện tử vong dưới kênh đầy nước chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 17/9, anh Trần Nguyễn Dũ (28 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ) đi ra đồng bơm nước. Khi đi qua đoạn ấp Chánh thì thấy trên bờ có chiếc xe máy hiệu Exciter BS 62F1 - 426.24 nằm ngã ngang lộ giao thông nông thôn song song với kênh thủy lợi Phước Hòa.

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Chú rể tử vong ngay trước ngày cưới khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Thanh Niên 

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Dũ hô hoán mọi người, dùng cây rà soát dưới dòng kênh thì bất ngờ gặp vật cản. Một nam thanh niên nhảy xuống kênh tìm thì phát hiện thi thể anh Duy. 

Theo gia đình, hằng ngày anh Duy đi làm công nhân ở xã Đức Lập Hạ và luôn về đúng giờ. Khi biết tin, người thân hết sức bàng hoàng vì anh Duy chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể anh Duy cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc nam thanh niên tử vong trước ngày cưới đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

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