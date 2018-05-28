Bản án cho kẻ sát hại nữ sinh lớp 7, bỏ xác trong rừng

Xã hội 28/05/2018 21:52

Trên đường chở cháu T. đi chơi về, Đạt nảy sinh ý định giao cấu nhưng bị kháng cự. Đạt tát vào mặt bé T. nhiều cái rồi khống chế, giở trò đồi bại. Khi thấy nạn nhân tắt thở, Đạt lạnh lùng lên xe bỏ về.

Nữ sinh bị cưỡng hiếp, sát hại bằng dây rừng

Sau hai năm kể từ ngày ra tay sát hại nữ sinh lớp 7, Lý Thành Đạt (21 tuổi, ngụ xã Châu Hoàn, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) cũng đến ngày đền tội. Khoác trên người chiếc áo bò màu xanh nhạt, hai tay đan chéo, Đạt đứng cúi mặt trước vành móng ngựa thuật lại quá trình sát hại nữ sinh. Vụ án đau lòng tưởng chừng bị chôn vùi trong quá khứ được Đạt tường thuật lại từng chi tiết như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Bản án cho kẻ sát hại nữ sinh lớp 7, bỏ xác trong rừng - Ảnh 1
Bị cáo Đạt trước vành móng ngựa - Ảnh: Hoàng Cát

Cáo trạng nêu rõ, tối ngày 11/5/2016, Đạt cùng mấy người bạn đến nhà bà Lương Thị Nguyệt (ngụ xã Châu Phong, huyện Qùy Châu) chơi. Sau khi cùng ăn cơm với gia đình, Đạt được cháu Vi Thị T. (SN 2003) nhờ chở qua nhà một người bạn tại xã Diễn Lãm (huyện Qùy Châu) chơi.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Đạt chở T. về. Khi qua dốc Pà Hàng (thuộc địa phận xã Châu Phong) Đạt nảy sinh ý định giao cấu nhưng T. không đồng ý. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, T. đã tát vào mặt Đạt.

Đạt tức giận dùng tay đấm nhiều cái vào mặt cháu T. Thấy cháu T. khóc lóc, sợ mọi người phát hiện, Đạt lấy tay bịt miệng rồi kéo nạn nhân vào rừng. Tại đây, Đạt đã dùng dây rừng siết cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Phát hiện cháu T. không còn thở, Đạt đã lạnh lùng đứng dậy, leo lên xe máy bỏ về.

Đợi mãi không thấy con gái đi chơi về, gia đình cháu T. chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức.

Đến đêm 18/5/2016, một người dân đã phát hiện thi thể cháu T. trong tình trạng phân hủy nặng. Một ngày sau đó, biết không thể chối tội, Đạt đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Thời điểm bị sát hại, cháu T. mới 13 tuổi, đang là học sinh lớp 7.

Bản án thích đáng

Ngày 28/5, hành vi của Đạt bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử. Mặc dù đường sá xa xôi nhưng người thân nạn nhân cũng như bị cáo vượt hàng trăm cây số để có mặt sớm tại phiên tòa.

Được biết, Đạt là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Học hết lớp 9, bị cáo nghỉ học, ở nhà cùng cha mẹ làm nông. Trước khi phạm tội, Đạt đã có vợ nhưng chưa có con.

Sau khi nghe tin Đạt bị bắt vì gây ra tội lớn, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Lý Văn Chương (51 tuổi, bố của Đạt) cũng bán hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, vay mượn khắp nơi để có số tiền 112 triệu đồng bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại.

Tại phiên tòa, bố của nạn nhân yêu cầu tòa xử án chung thân cho kẻ đã giết hại con mình.

Trong quá trình điều tra, Đạt cũng thừa nhận hành vi giáo cấu với cháu T. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ có đủ cơ sở luận tội bị cáo về hành vi Giết người, chưa đủ căn cứ để khởi tố Đạt về hành vi hiếp dâm.

Sau khi xem xét tình tiết vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lý Thành Đạt mức án 20 năm tù giam về hành vi Giết người. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 170 triệu đồng.

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