Phát hiện 3 nhát dao trên cơ thể nữ sinh lớp 12 bị sát hại khi đi chơi với người yêu

Tin nóng 02/12/2017 09:36

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra tìm thấy 3 nhát dao trên cơ thể nữ sinh bị sát hại trong đó có một nhát dao trúng tim.

Liên quan đến cái chết của nữ sinh Phạm Thị Hằng, trú tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An), ban đầu, lực lượng công an đã xác định nạn nhân bị sát hại.

Phát hiện 3 nhát dao trên cơ thể nữ sinh lớp 12 bị sát hại khi đi chơi với người yêu - Ảnh 1
Nữ sinh Phạm Thị Hằng 

Theo đó, sau khi tìm thấy thi thể Phạm Thị Hằng tại khu vực đỉnh Lăng Âm Pù Mát, Công an huyện Con Cuông đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp Công an tỉnh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người nạn nhân có 3 nhát dao, trong đó có 1 nhát đâm trúng tim. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình yêu đương và bị nói lời chia tay, người yêu của nữ sinh này đã ra tay sát hại rồi dựng hiện trường giả để đánh lừa công an.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương, đồng thời vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

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Thi thể nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn 3 ngày vừa qua đã được cơ quan công an tìm thấy, hiện cơ quan chức năng đang nghi vấn chính người yêu của nữ sinh này đã gây án rồi dựng hiện trường giả.

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