Bác sĩ hé lộ toàn bộ vụ việc bị người nhà bệnh nhân hành hung: 'Tôi bất ngờ, hoảng loạn và không kịp phản kháng"

Xã hội 30/07/2022 17:03

Liên quan đến vụ một bác sĩ tại bị hành hung, mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng kể lại chi tiết sự việc.

Liên quan đến vụ một bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị hành hung ngày 27/7, được biết bác sĩ P.H.T (sinh năm 1989, ngụ TP Đà Nẵng) - trưởng ca trực của khoa cấp cứu cũng là người có liên quan đến vụ việc mới đây đã lên tiếng.

Cụ thể, chia sẻ với Zing News, vào 21h ngày 27/7, trong ca trực của mình, anh tiếp nhận một bệnh nhi 10 tuổi bị hóc xương cá. Thời điểm nhập viện, các chỉ số sinh hiệu bệnh nhi bình thường, bé không khó thở, không la khóc và được bác sĩ nhận bệnh ban đầu xếp vào nhóm mã xanh, tức bác sĩ có thể giải quyết tình trạng bệnh trong 2 giờ tới.

"Bệnh nhân nếu đúng chỉ định sẽ không xếp vào khoa cấp cứu, nhưng các bệnh viện có khoa nhi hiện không mở ngoài giờ nên chúng tôi phải nhận" - bác sĩ T. kể.

Bác sĩ hé lộ toàn bộ vụ việc bị người nhà bệnh nhân hành hung: 'Tôi bất ngờ, hoảng loạn và không kịp phản kháng' - Ảnh 1
Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung - Ảnh: Cắt từ clip

Anh T. dặn bé ngồi chờ để nhân viên y tế chuyên khoa tai mũi họng đến nội soi gắp xương. Khoảng 5 phút sau, khi bác sĩ này đang ngồi xem kết quả chụp phim CT, X-quang của những ca chấn thương khác thì một người xưng là bố bệnh nhi vào phòng la hét, không đồng ý chờ đợi.

Bác sĩ giải thích nhưng người này không chấp nhận, muốn chuyển bé đến bệnh viện nào có thể nội soi ngay lập tức. Bất ngờ ông này xông đến hành hung, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip.

Sau đó, bảo vệ bệnh viện tới can ngăn, còn bé gái kéo tay người bố nói đừng làm vậy. Người đàn ông tiếp tục đe dọa "sẽ không để yên" cho bác sĩ, rồi mới rời đi.

Nam bác sĩ cho biết hiện anh đã hết đau cơ vùng cổ nhưng vẫn mệt bởi tâm lý lo lắng. Bệnh viện đã cho anh tạm ngưng công việc để ổn định sức khỏe, tinh thần.

"Sự việc quá nhanh, trong chừng 10 phút kể từ khi bệnh nhân vào viện khiến tôi bất ngờ, hoảng loạn và không kịp phản kháng" - bác sĩ T. chia sẻ.

Gặp và thăm hỏi bác sĩ T. sau khi anh bị hành hung, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Anh Dũng động viên và khẳng định ngành y tế sẽ kiểm tra, rà soát lại các quy định để bảo vệ an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Sở Y tế cũng yêu cầu Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với công an điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây rối, hành hung bác sĩ trong khi đang làm nhiệm vụ và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 30/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ một bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định bị người nhà bệnh nhân hành hung khi đang trực cấp cứu.

Bác sĩ hé lộ toàn bộ vụ việc bị người nhà bệnh nhân hành hung: 'Tôi bất ngờ, hoảng loạn và không kịp phản kháng' - Ảnh 2
Bảo làm việc với cơ quan công an -  Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo đó, ngày 29/7, công an đã mời Đào Quốc Bảo (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) lên làm việc do liên quan đến vụ hành hung bác sĩ gây xôn xao dư luận này.

Tại công an, Bảo thừa nhận hành vi hành hung bác sĩ của mình. Người này cho biết khi đưa con đến khám, ngồi chờ bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng 15 phút vẫn chưa có ai làm việc nên bức xúc, từ đó xảy ra tranh cãi và dẫn đến sự việc nêu trên.

“Tôi hối hận, do lo lắng về sức khỏe của con gái mình nên đã có hành động trên. Tôi xin lỗi bác sĩ T, cán bộ nhân viên bệnh viện, cộng đồng mạng cùng toàn thể các ban ngành, chức năng và mong muốn được tha thứ”- Bảo nói.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm trên trong phòng cấp cứu của bệnh viện đang có 23 bệnh nhân. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đang củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý theo quy định.

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